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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 263264265266

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Идея Банк 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:31

Re: Идея Банк

  Квесторе_поверніться написав:Декстопна версія ІБ для фізиків цього поляка ще якась робоча?
Регулярно пользуюсь https://ideaonline.ua/Pages/Security/LogOn.aspx?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 00:01

  Квесторе_поверніться написав:Декстопна версія ІБ для фізиків цього поляка ще якась робоча?
Так
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:16

  Кащей написав:
  Квесторе_поверніться написав:Декстопна версія ІБ для фізиків цього поляка ще якась робоча?
Регулярно пользуюсь https://ideaonline.ua/Pages/Security/LogOn.aspx?


а какой туда логин ? номер телефона?
cohan
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