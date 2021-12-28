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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 гру, 2021 13:31
Квесторе_поверніться написав:
Декстопна версія ІБ для фізиків цього поляка ще якась робоча?
Регулярно пользуюсь https://ideaonline.ua/Pages/Security/LogOn.aspx
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Додано: Сер 22 гру, 2021 00:01
Квесторе_поверніться написав:
Декстопна версія ІБ для фізиків цього поляка ще якась робоча?
Так
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Додано: Сер 22 гру, 2021 18:16
а какой туда логин ? номер телефона?
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cohan
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Додано: Сер 22 гру, 2021 19:05
cohan написав:
а какой туда логин ? номер телефона?
В договоре на интернетбанкинг записан.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 12:12
вчера утром отправил СЭП с моно на идею, до сих пор не зачислены деньги, стоит переживать?
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Hack-Stock
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Додано: Вів 28 гру, 2021 12:47
Hack-Stock написав:
вчера утром отправил СЭП с моно на идею, до сих пор не зачислены деньги, стоит переживать?
Думаю стоит поторбить Моню: када отправил, вчера или седня.
А рекв-ты ранее проверены?
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Додано: Вів 28 гру, 2021 17:59
По ошибке закинул на КБВ лишнее (создал + баланс). Как вытащить без комиса? На О.карту тоже хочет комис.
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Hotab
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Додано: Вів 28 гру, 2021 22:20
Я не знайшов. Виводив на інший рахунок в Ідеї з комісом 0,5%.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 23:03
cohan написав: Hotab написав:
По ошибке закинул на КБВ лишнее (создал + баланс). Как вытащить без комиса? На О.карту тоже хочет комис.
закупиться сертификатами
Та думал ее закрывать уже. Теперь надо тратить 4кгрн. Кишмыш там такой же, как и за кредитные? ( КБВ)
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