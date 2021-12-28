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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 264265266267>

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Идея Банк 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:31

Re: Идея Банк

  Квесторе_поверніться написав:Декстопна версія ІБ для фізиків цього поляка ще якась робоча?
Регулярно пользуюсь https://ideaonline.ua/Pages/Security/LogOn.aspx?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 00:01

  Квесторе_поверніться написав:Декстопна версія ІБ для фізиків цього поляка ще якась робоча?
Так
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:16

  Кащей написав:
  Квесторе_поверніться написав:Декстопна версія ІБ для фізиків цього поляка ще якась робоча?
Регулярно пользуюсь https://ideaonline.ua/Pages/Security/LogOn.aspx?


а какой туда логин ? номер телефона?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:05

  cohan написав:
  Кащей написав:
  Квесторе_поверніться написав:Декстопна версія ІБ для фізиків цього поляка ще якась робоча?
Регулярно пользуюсь https://ideaonline.ua/Pages/Security/LogOn.aspx?


а какой туда логин ? номер телефона?

В договоре на интернетбанкинг записан.
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 12:12

Re: Идея Банк

вчера утром отправил СЭП с моно на идею, до сих пор не зачислены деньги, стоит переживать?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 12:47

  Hack-Stock написав:вчера утром отправил СЭП с моно на идею, до сих пор не зачислены деньги, стоит переживать?

Думаю стоит поторбить Моню: када отправил, вчера или седня.
А рекв-ты ранее проверены?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:59

По ошибке закинул на КБВ лишнее (создал + баланс). Как вытащить без комиса? На О.карту тоже хочет комис.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:20

Re: Идея Банк

Я не знайшов. Виводив на інший рахунок в Ідеї з комісом 0,5%.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:54

  Hotab написав:По ошибке закинул на КБВ лишнее (создал + баланс). Как вытащить без комиса? На О.карту тоже хочет комис.


закупиться сертификатами :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:03

  cohan написав:
  Hotab написав:По ошибке закинул на КБВ лишнее (создал + баланс). Как вытащить без комиса? На О.карту тоже хочет комис.


закупиться сертификатами :mrgreen:

Та думал ее закрывать уже. Теперь надо тратить 4кгрн. Кишмыш там такой же, как и за кредитные? ( КБВ)
Hotab
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