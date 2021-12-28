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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 гру, 2021 23:20
Hotab написав: cohan написав: Hotab написав:
По ошибке закинул на КБВ лишнее (создал + баланс). Как вытащить без комиса? На О.карту тоже хочет комис.
закупиться сертификатами
Та думал ее закрывать уже. Теперь надо тратить 4кгрн. Кишмыш там такой же, как и за кредитные? ( КБВ)
Увы, по КБВ нет кешбека за свои.
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