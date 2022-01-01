|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 гру, 2021 23:20
Hotab написав: cohan написав: Hotab написав:
По ошибке закинул на КБВ лишнее (создал + баланс). Как вытащить без комиса? На О.карту тоже хочет комис.
закупиться сертификатами
Та думал ее закрывать уже. Теперь надо тратить 4кгрн. Кишмыш там такой же, как и за кредитные? ( КБВ)
Увы, по КБВ нет кешбека за свои.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 717
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 гру, 2021 09:56
В бубліку відвалився мастерпас. Чекати на появу, чи СЕПити? Бо підключити знову не вдається?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2125
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 січ, 2022 11:01
Кому-то обанка налила кешбек за декабрьские траты?
-
malinin007
-
-
- Повідомлень: 395
- З нами з: 26.11.20
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 січ, 2022 11:12
malinin007 написав:
Кому-то обанка налила кешбек за декабрьские траты?
Пока тихо
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 15744
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9024 раз.
- Подякували: 4304 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Нед 02 січ, 2022 11:14
malinin007 написав:
Кому-то обанка налила кешбек за декабрьские траты?
Побойтесь всевышнего - рабочих дней еще не было в этом году. А идея вам не моня какая нибудь чтобы работать без выходных. Когда в последний раз 1 число было нерабочим (1 августа) - кишмыш тут налили в понедельник 2 августа.
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7634
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 2133 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
1
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|102063
|13605230
|
Нед 02 січ, 2022 11:03
Hotab
|
|8458
|2136125
|
|
|19712
|3277564
|
|