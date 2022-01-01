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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 264265266267

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Идея Банк 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:20

  Hotab написав:
  cohan написав:
  Hotab написав:По ошибке закинул на КБВ лишнее (создал + баланс). Как вытащить без комиса? На О.карту тоже хочет комис.


закупиться сертификатами :mrgreen:

Та думал ее закрывать уже. Теперь надо тратить 4кгрн. Кишмыш там такой же, как и за кредитные? ( КБВ)


Увы, по КБВ нет кешбека за свои.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 09:56

Re: Идея Банк

В бубліку відвалився мастерпас. Чекати на появу, чи СЕПити? Бо підключити знову не вдається?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 11:01

Кому-то обанка налила кешбек за декабрьские траты?
malinin007
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 11:12

  malinin007 написав:Кому-то обанка налила кешбек за декабрьские траты?

Пока тихо
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 11:14

  malinin007 написав:Кому-то обанка налила кешбек за декабрьские траты?

Побойтесь всевышнего - рабочих дней еще не было в этом году. А идея вам не моня какая нибудь чтобы работать без выходных. Когда в последний раз 1 число было нерабочим (1 августа) - кишмыш тут налили в понедельник 2 августа.
Flamingo
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