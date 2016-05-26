Заправляли Мі24?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лют, 2022 08:50
Re: Идея Банк
Додано: Нед 06 лют, 2022 19:47
Re: Идея Банк
От смотрите
Вы закидываете 402.5 на ВК с потерей 1%, т.е. -4,03 грн
Я докидываю до оборота 10К еще +242.5 шобы таки заробить оте 402.5
Т.е. я теряю на депозите де лежали оте 242.5 под 9% аж 242.5*9%*0.805/365*2 = 10коп за 2 дня
Отака она свинская теКнОЛогиЯ
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