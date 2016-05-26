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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лют, 2022 08:50
Hotab написав:
Правда то тарился топливом наперед.
Заправляли Мі24?
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V2
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Додано: Нед 06 лют, 2022 19:47
Ой+ написав:
Кешбек закидаю на ВК, а тоді вже за кредитні купляю. Краще втратити 1% чим 3% а то 5%.
От смотрите
Вы закидываете 402.5 на ВК с потерей 1%, т.е. -4,03 грн
Я докидываю до оборота 10К еще +242.5 шобы таки заробить оте 402.5
Т.е. я теряю на депозите де лежали оте 242.5 под 9% аж 242.5*9%*0.805/365*2 = 10коп за 2 дня
Отака она свинская теКнОЛогиЯ
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Amethyst
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Додано: Нед 06 лют, 2022 21:32
Amethyst
Если оплата в этом случае проходит частично за свои, частично за кредитные, КБ начисляется за свои 2%, за кредитные 5% или вся сумма окешбечивается под 2%?
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Amid
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Додано: Нед 06 лют, 2022 21:46
Amethyst написав: Ой+ написав:
Кешбек закидаю на ВК, а тоді вже за кредитні купляю. Краще втратити 1% чим 3% а то 5%.
От смотрите
Вы закидываете 402.5 на ВК с потерей 1%, т.е. -4,03 грн
Я докидываю до оборота 10К еще +242.5 шобы таки заробить оте 402.5
Т.е. я теряю на депозите де лежали оте 242.5 под 9% аж 242.5*9%*0.805/365*2 = 10коп за 2 дня
Отака она свинская теКнОЛогиЯ
Ну я максимальну суму не вибираю. Більше того - зараз сильно підсів на альфу - розстрочки та кешбек в сумі видаються кращими.
Amid написав:
Amethyst
Если оплата в этом случае проходит частично за свои, частично за кредитные, КБ начисляется за свои 2%, за кредитные 5% или вся сумма окешбечивается под 2%?
Частинами: свої - 2%, кредитні - 5%.
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