|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лют, 2022 10:53
Что там идеального непонятно, но кому-то наверное будет интересно, лично для меня КБО и OCard гораздо интереснее.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 738
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 лют, 2022 11:02
antey718 написав:
Что там идеального непонятно
угу, туфта от Идеи (
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1830
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, vollena71
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|19774
|3314717
|
|
|1366
|163776
|
Сер 16 лют, 2022 11:23
Hotab
|
|322
|195745
|
Сер 16 лют, 2022 09:43
kreuz
|