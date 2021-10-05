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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 269270271272

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Идея Банк 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:53

  greenozon написав:нова кредитна карта від банку "Ідеальна"
типу зібрали все найкраще і запакували


https://ideabank.ua/uk/card-credit/kred ... ka-idealna


Что там идеального непонятно, но кому-то наверное будет интересно, лично для меня КБО и OCard гораздо интереснее.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:02

Re: Идея Банк

  antey718 написав:Что там идеального непонятно

угу, туфта от Идеи (
Amethyst
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Повідомлень: 1830
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  #<1 ... 269270271272
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