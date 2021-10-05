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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 269270271272

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Идея Банк 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
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Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:53

  greenozon написав:нова кредитна карта від банку "Ідеальна"
типу зібрали все найкраще і запакували


https://ideabank.ua/uk/card-credit/kred ... ka-idealna


Что там идеального непонятно, но кому-то наверное будет интересно, лично для меня КБО и OCard гораздо интереснее.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:02

Re: Идея Банк

  antey718 написав:Что там идеального непонятно

угу, туфта от Идеи (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 15:44

  antey718 написав:
  greenozon написав:нова кредитна карта від банку "Ідеальна"
типу зібрали все найкраще і запакували


https://ideabank.ua/uk/card-credit/kred ... ka-idealna


Что там идеального непонятно, но кому-то наверное будет интересно, лично для меня КБО и OCard гораздо интереснее.


2% на еду, иногда ок
cohan
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Повідомлень: 3812
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:04

Я так розумію, що:
1) збільшили "маркетинговий" розмір ліміту до 500к;
2) схему пільгового періоду не знайшов, можливо таки правда зробили 3 усі, а не лише перший?
3) без комісії можна зняти кошти закордоном (з комісією за конвертацію);
4) безкоштовний СЕП;
5) плюшки платини.
klug
 
Повідомлень: 6653
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:51

  klug написав:Я так розумію, що:
1) збільшили "маркетинговий" розмір ліміту до 500к;
2) схему пільгового періоду не знайшов, можливо таки правда зробили 3 усі, а не лише перший?
3) без комісії можна зняти кошти закордоном (з комісією за конвертацію);
4) безкоштовний СЕП;
5) плюшки платини.

Однозначно лучше,чем КБВ, но не лучше О.карты. Имею КБВ, может даже можно и обменять на эту. Ради первого КБ в 10%)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:22

Re: Идея Банк

  Hotab написав:Ради первого КБ в 10%)))

Первый КБ 10%, но не более 200грн
Поэтому карту нуна брать 25го числа, сразу рубить КБ 10% и со след мес уже мона рубить 2..3% на 500грн :wink:
И обязательно требовать БЕЗ страха!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:00

Re: Идея Банк

  Amethyst написав:Поэтому карту нуна брать 25го числа
РД будет конец месяца?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:02

  Amethyst написав:
  Hotab написав:Ради первого КБ в 10%)))

Первый КБ 10%, но не более 200грн
Поэтому карту нуна брать 25го числа, сразу рубить КБ 10% и со след мес уже мона рубить 2..3% на 500грн :wink:
И обязательно требовать БЕЗ страха!

В отделении, я открыл в декабре и закрыл в феврале, делают глаза по 50 копеек и морочат что нельзя без страховки.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:04

  MASolomko написав:
  Amethyst написав:Поэтому карту нуна брать 25го числа
РД будет конец месяца?

Надеюсь. Лень перечитывать ДКБО )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:15

Re: Идея Банк

  sens написав:делают глаза по 50 копеек и морочат что нельзя без страховки.

Открывал КБВ (думаю процедура +- сходная) в Херсоне, уже в конце процесса уточнил о страховке, сказала "не должно быть, я вам ее не ставила", потом перепроверила, "не, нету у вас". Так что в лояльных отделениях это делается без усилий. А в остальных наверное надо воевать)).
Hotab
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