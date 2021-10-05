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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лют, 2022 10:53
Что там идеального непонятно, но кому-то наверное будет интересно, лично для меня КБО и OCard гораздо интереснее.
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antey718
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Додано: Сер 16 лют, 2022 11:02
antey718 написав:
Что там идеального непонятно
угу, туфта от Идеи (
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Amethyst
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Додано: Сер 16 лют, 2022 15:44
antey718 написав:
Что там идеального непонятно, но кому-то наверное будет интересно, лично для меня КБО и OCard гораздо интереснее.
2% на еду, иногда ок
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cohan
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Додано: Сер 16 лют, 2022 18:04
Я так розумію, що:
1) збільшили "маркетинговий" розмір ліміту до 500к;
2) схему пільгового періоду не знайшов, можливо таки правда зробили 3 усі, а не лише перший?
3) без комісії можна зняти кошти закордоном (з комісією за конвертацію);
4) безкоштовний СЕП;
5) плюшки платини.
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klug
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Додано: Сер 16 лют, 2022 18:51
klug написав:
Я так розумію, що:
1) збільшили "маркетинговий" розмір ліміту до 500к;
2) схему пільгового періоду не знайшов, можливо таки правда зробили 3 усі, а не лише перший?
3) без комісії можна зняти кошти закордоном (з комісією за конвертацію);
4) безкоштовний СЕП;
5) плюшки платини.
Однозначно лучше,чем КБВ, но не лучше О.карты. Имею КБВ, может даже можно и обменять на эту. Ради первого КБ в 10%)))
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Hotab
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Додано: Сер 16 лют, 2022 19:22
Hotab написав:
Ради первого КБ в 10%)))
Первый КБ 10%, но не более 200грн
Поэтому карту нуна брать 25го числа, сразу рубить КБ 10% и со след мес уже мона рубить 2..3% на 500грн
И обязательно требовать БЕЗ страха!
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Amethyst
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:00
Amethyst написав:
Поэтому карту нуна брать 25го числа
РД будет конец месяца?
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MASolomko
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:02
Amethyst написав: Hotab написав:
Ради первого КБ в 10%)))
Первый КБ 10%, но не более 200грн
Поэтому карту нуна брать 25го числа, сразу рубить КБ 10% и со след мес уже мона рубить 2..3% на 500грн
И обязательно требовать БЕЗ страха!
В отделении, я открыл в декабре и закрыл в феврале, делают глаза по 50 копеек и морочат что нельзя без страховки.
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sens
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:04
MASolomko написав: Amethyst написав:
Поэтому карту нуна брать 25го числа
РД будет конец месяца?
Надеюсь. Лень перечитывать ДКБО )
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Amethyst
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:15
sens написав:
делают глаза по 50 копеек и морочат что нельзя без страховки.
Открывал КБВ (думаю процедура +- сходная) в Херсоне, уже в конце процесса уточнил о страховке, сказала "не должно быть, я вам ее не ставила", потом перепроверила, "не, нету у вас". Так что в лояльных отделениях это делается без усилий. А в остальных наверное надо воевать)).
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Hotab
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