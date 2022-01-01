Ну я не поленился почитать ДКБО. И похоже, по идеальной карте нет честного грейса не то что 3 месяца, а даже и стандартных 2 месяца. Если я правильно понимаю условия, то грейс действует только на первую расходную операцию после полного гашения кредитки.
Для договорів відкритих на умовах обслуговування поточних рахунків фізичних осіб в рамках тарифного плану «Кредитна картка «Ідеальна»», під Пільговим періодом розуміється проміжок часу, який починається з дати використання Кредиту шляхом здійснення будь-якої видаткової операції за умови, що на дату проведення Банком такої операції відсутня заборгованість за Кредитом (у разі наявності заборгованості за Кредитом, для початку Пільгового періоду вона має бути сплачена Клієнтом в повному обсязі) та закінчується в дату сплати наявної заборгованості за Кредитом (заборгованість вважається сплаченою за умови, що сума заборгованості по Картковому рахунку Клієнта на кінець дня дорівнює нулю), але не пізніше, ніж через дев’яносто два календарних дня включно.
Сравните с условиями грейса для всех остальных кредиток:
Пільговий період за Договором застосовується у разі повного повернення Клієнтом загальної суми заборгованості за кредитом, наданим йому у вигляді Кредитної лінії, за попередній Розрахунковий період, що існувала станом на кінець Розрахункового періоду, не пізніше останнього робочого дня наступного Платіжного періоду.