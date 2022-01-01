походу да
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лют, 2022 22:15
Re: Идея Банк
Старий і новий ІБ запрацював, але дивлюся з КЛ майже 120 тис. доступно аж 0.
Буржуї і тут злились швидше за інших.
Додано: Сер 02 бер, 2022 20:44
Re: Идея Банк
ПУМБ Рината Ахметова не купил Идея Банк у польского Getin Holding.
Первый украинский международный банк олигарха Рината Ахметова не смог купить Идея Банк — сделка сорвалась.
Об этом 28 февраля сообщил польский Getin Holding, который не первый год пытался продать свой украинский актив.
В Getin Holding SA заявили, что соглашение было расторгнуто из-за того, что ПУМБ не выполнил в срок условия перехода права собственности на акции Идея Банка, указанные в соглашении от 10 ноября 2021 года.
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