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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 271272273274

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Идея Банк 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:52

  anis написав:А что с банком, все?
походу да :|
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:15

Re: Идея Банк

Старий і новий ІБ запрацював, але дивлюся з КЛ майже 120 тис. доступно аж 0.
Буржуї і тут злились швидше за інших.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 20:44

Re: Идея Банк

ПУМБ Рината Ахметова не купил Идея Банк у польского Getin Holding.

Первый украинский международный банк олигарха Рината Ахметова не смог купить Идея Банк — сделка сорвалась.

Об этом 28 февраля сообщил польский Getin Holding, который не первый год пытался продать свой украинский актив.

В Getin Holding SA заявили, что соглашение было расторгнуто из-за того, что ПУМБ не выполнил в срок условия перехода права собственности на акции Идея Банка, указанные в соглашении от 10 ноября 2021 года.
maxstar
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