походу да
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лют, 2022 22:15
Re: Идея Банк
Старий і новий ІБ запрацював, але дивлюся з КЛ майже 120 тис. доступно аж 0.
Буржуї і тут злились швидше за інших.
Додано: Сер 02 бер, 2022 20:44
Re: Идея Банк
ПУМБ Рината Ахметова не купил Идея Банк у польского Getin Holding.
Первый украинский международный банк олигарха Рината Ахметова не смог купить Идея Банк — сделка сорвалась.
Об этом 28 февраля сообщил польский Getin Holding, который не первый год пытался продать свой украинский актив.
В Getin Holding SA заявили, что соглашение было расторгнуто из-за того, что ПУМБ не выполнил в срок условия перехода права собственности на акции Идея Банка, указанные в соглашении от 10 ноября 2021 года.
Додано: Чет 03 бер, 2022 18:16
Погасил 24-25 февраля в ноль. Сегодня уже по обеим картам снизили КЛ, в ноль. Самые первые слились(((
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/CHz9iW4D А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 ПУМБ (+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d ConcordBank (+99 грн): https://ref.neobank.one/BEDs7DqRTdDCeHeE9 Банк Восток (+50 грн): https://bvr.page.link/ZaDH Окарта Идея (+50 грн): viber://pa?chatURI=Obankua&context=02590702 izibank (+50 грн): https://izibank.com.ua/r/b3VM
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