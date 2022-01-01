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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 271272273274

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Идея Банк 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:52

  anis написав:А что с банком, все?
походу да :|
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:15

Re: Идея Банк

Старий і новий ІБ запрацював, але дивлюся з КЛ майже 120 тис. доступно аж 0.
Буржуї і тут злились швидше за інших.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 20:44

Re: Идея Банк

ПУМБ Рината Ахметова не купил Идея Банк у польского Getin Holding.

Первый украинский международный банк олигарха Рината Ахметова не смог купить Идея Банк — сделка сорвалась.

Об этом 28 февраля сообщил польский Getin Holding, который не первый год пытался продать свой украинский актив.

В Getin Holding SA заявили, что соглашение было расторгнуто из-за того, что ПУМБ не выполнил в срок условия перехода права собственности на акции Идея Банка, указанные в соглашении от 10 ноября 2021 года.
maxstar
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 18:06

Погасил в ноль КБВ, сразу лимит установили 0. Ну до свидания, Идея.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 18:16

  Hotab написав:Погасил в ноль КБВ, сразу лимит установили 0. Ну до свидания, Идея.


Погасил 24-25 февраля в ноль. Сегодня уже по обеим картам снизили КЛ, в ноль. Самые первые слились(((
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/CHz9iW4D А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 ПУМБ (+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d ConcordBank (+99 грн): https://ref.neobank.one/BEDs7DqRTdDCeHeE9 Банк Восток (+50 грн): https://bvr.page.link/ZaDH Окарта Идея (+50 грн): viber://pa?chatURI=Obankua&context=02590702 izibank (+50 грн): https://izibank.com.ua/r/b3VM
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:59

Re: Идея Банк

  jay2004 написав:Погасил 24-25 февраля в ноль. Сегодня уже по обеим картам снизили КЛ, в ноль.

Так каникулы же, ОМП нет, 0,01% на задолженность.
Зачем гаситься в 0?
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
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ВIВ
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