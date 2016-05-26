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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 272273274275

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Идея Банк 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 22:45

  dim.ua написав:Card Blanche White. Якщо я не виконав умову по витратам 3К задля того щоб обслуговування рахунку було безкоштовним, то банк буде списувати гроші в мінус, якщо у мене 0 грн. залишок на рахунку?

Это https://ideabank.ua/uk/news/pro-rozrakh ... ya-komisiy читали? Оно как бы касается всех идеевских карт.
В частности:
2. Комиссия по картам:
...
- отменяется комиссия за пользование картой в пределах менее 3000 грн.
WallNutPen
 
Повідомлень: 41
З нами з: 08.06.20
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  #<1 ... 272273274275
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