Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 бер, 2022 22:45
dim.ua написав:
Card Blanche White. Якщо я не виконав
умову по витратам 3К
задля того щоб обслуговування рахунку було безкоштовним, то банк буде списувати гроші в мінус, якщо у мене 0 грн. залишок на рахунку?
Это
https://ideabank.ua/uk/news/pro-rozrakh ... ya-komisiy
читали? Оно как бы касается всех идеевских карт.
В частности:
2. Комиссия по картам:
...
- отменяется комиссия за пользование картой в пределах менее 3000 грн.
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