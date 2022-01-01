Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 бер, 2022 20:44
ПУМБ Рината Ахметова не купил Идея Банк у польского Getin Holding.
Первый украинский международный банк олигарха Рината Ахметова не смог купить Идея Банк — сделка сорвалась. Об этом 28 февраля сообщил польский Getin Holding, который не первый год пытался продать свой украинский актив. В Getin Holding SA заявили, что соглашение было расторгнуто из-за того, что ПУМБ не выполнил в срок условия перехода права собственности на акции Идея Банка, указанные в соглашении от 10 ноября 2021 года.
maxstar
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Додано: Чет 03 бер, 2022 18:06
Погасил в ноль КБВ, сразу лимит установили 0. Ну до свидания, Идея.
Hotab
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Додано: Чет 03 бер, 2022 18:16
Hotab написав:
Погасил в ноль КБВ, сразу лимит установили 0. Ну до свидания, Идея.
Погасил 24-25 февраля в ноль. Сегодня уже по обеим картам снизили КЛ, в ноль. Самые первые слились(((
jay2004
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:59
jay2004 написав:
Погасил 24-25 февраля в ноль. Сегодня уже по обеим картам снизили КЛ, в ноль.
Так каникулы же, ОМП нет, 0,01% на задолженность.
Зачем гаситься в 0?
ВIВ
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Додано: Суб 05 бер, 2022 07:13
Жизнь - непредсказуемая штука. Нет долгов - нет головной боли.
jay2004
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Додано: Суб 05 бер, 2022 07:56
jay2004 написав:
Жизнь - непредсказуемая штука. Нет долгов - нет головной боли.
Полностью поддерживаю, я, как платил до войны по кредитам, плачу и сейчас, а толку,если платить не будешь, спишут-надейся.
melkh
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Додано: Суб 05 бер, 2022 09:09
melkh написав: jay2004 написав:
спишут-надейся.
Никто ничего не спишет. Продадут коллекторам и т.п. Даже в Крыму и ЛНД/ДНР - никому ничего не списали. Пример конечно, тупой; но тем не менее. Слава Україні! Все буде Україна!
jay2004
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Додано: Чет 10 бер, 2022 22:35
Card Blanche White. Якщо я не виконав
умову по витратам 3К
задля того щоб обслуговування рахунку було безкоштовним, то банк буде списувати гроші в мінус, якщо у мене 0 грн. залишок на рахунку?
dim.ua
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Додано: Чет 10 бер, 2022 22:45
dim.ua написав:
Card Blanche White. Якщо я не виконав
умову по витратам 3К
задля того щоб обслуговування рахунку було безкоштовним, то банк буде списувати гроші в мінус, якщо у мене 0 грн. залишок на рахунку?
Это
https://ideabank.ua/uk/news/pro-rozrakh ... ya-komisiy
читали? Оно как бы касается всех идеевских карт.
В частности:
2. Комиссия по картам:
...
- отменяется комиссия за пользование картой в пределах менее 3000 грн.
WallNutPen
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 15:54
На картці КардБланшВайт є особисті кошти на залишку. Їх можна якось без комісії витягнути на моно, приват чи альфу?
dim.ua
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