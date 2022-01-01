Тяните сторонним р2р, комисс 1%.
Но аккуратно, шобы не залезть этой комисс в кредитные, тогда комисс будет 4%
Комисс снимется после проводки по картсчету, т.е. через +2..3 раб. дн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:00
Тяните сторонним р2р, комисс 1%.
Но аккуратно, шобы не залезть этой комисс в кредитные, тогда комисс будет 4%
Комисс снимется после проводки по картсчету, т.е. через +2..3 раб. дн.
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