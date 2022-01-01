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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:00

  dim.ua написав:На картці КардБланшВайт є особисті кошти на залишку. Їх можна якось без комісії витягнути на моно, приват чи альфу?

Тяните сторонним р2р, комисс 1%.
Но аккуратно, шобы не залезть этой комисс в кредитные, тогда комисс будет 4%
Комисс снимется после проводки по картсчету, т.е. через +2..3 раб. дн.
Amethyst
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