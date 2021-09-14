|
|
|
США вперше загрожує дефолт: немає коштів на соцвиплати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:58
hnytka написав:
Звичайно ця новина для інвесторів чи тих хто займається біржовою спекуляцією, але було б не погано якщо автор пояснить чим це важливо для нас далеких від США Українців ?
Копипастящий бот вряд ли сможет чего-то пояснить. Я бы сказал, что далёким от США украинцам оно может и не важно, но украинцев-инвесторов, у которых есть, пусть не миллионная, но заначка в долларах, тоже не мало так.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1194
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 жов, 2021 06:42
Ничего наши чиновники ...коррупционеры помугут..инвестируя в доллар 💵 как и прочие например России 🇺🇸 США это божье наказание за наши грехи...
-
vitaly888usa
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 09.06.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|