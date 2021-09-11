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Банки витратили на ОВДП до 70%
антикризового рефінасування

Банки витратили на ОВДП до 70% антикризового рефінасування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:52

Банки витратили на ОВДП до 70% антикризового рефінасування

Пропонуємо до обговорення:
Банки спрямували близько 70% антикризового рефінансування від НБУ на купівлю державних облігацій, а 30% – на кредитування.

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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:53

Завуалированная эмиссия в чистом виде а потом удивляются почему продуктовый набор вырос на 25=30%
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