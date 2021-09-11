Банки спрямували близько 70% антикризового рефінансування від НБУ на купівлю державних облігацій, а 30% – на кредитування.
Дивися повний текст Банки витратили на ОВДП до 70% антикризового рефінасування.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:52
Банки витратили на ОВДП до 70% антикризового рефінасування
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Дивися повний текст Банки витратили на ОВДП до 70% антикризового рефінасування.
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:53
Завуалированная эмиссия в чистом виде а потом удивляются почему продуктовый набор вырос на 25=30%
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