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Оператори ГТС і сховищ починають підготовку до роботи з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:28
Пропонуємо до обговорення:
Незалежний оператор газосховищ "Укртрансгаз" і Оператор ГТС України підписали меморандум, який передбачає вивчення можливостей щодо розвитку ринку поновлюваних газів, в тому числі водню, біологічного та синтетичного метану.
Дивися повний текст Оператори ГТС і сховищ починають підготовку до роботи з воднем
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:29
Как насчёт водородного охрупчивания? Трубы подготовили? Салом изнутри промазали?
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