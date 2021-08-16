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«Газпром» не забронював додаткові
транзитні потужності...

«Газпром» не забронював додаткові транзитні потужності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:33

«Газпром» не забронював додаткові транзитні потужності...

Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" заявляє, що компанія "Газпром" не забронювала додаткові транзитні потужності на жовтень.

Дивися повний текст «Газпром» не забронював додаткові транзитні потужності через Україну на жовтень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:33

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summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:29

Re: «Газпром» не забронював додаткові транзитні потужності..

4,5 млрд. куб/год вот столько законтрактовала Венгрия...ориенторовочно стоимость прокачки газа $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.. то есть 4,5 это 139 миллионов долларов в год...но стоит учесть что это не ГОСУДАРСТВУ деньги а оплата за транзит с которой надо вычесть себестоимость самого транзита... то есть реально ПРИБЫЛЬ около 40+ миллионов и то не ГОСУДАРСТВУ в карман а ГТС оператору... а вот с ПРИБЫЛИ он оплатит налог в % то есть казна государства Украине недосчитается максимум 10- 20 миллионов уе в ГОД. Для государства это копейки.. но да зрада то зрадная.. мне думаеться цель московитов не в газе.. для них это копейки.. главная цель поссорить Украину с одним из своих соседей.. учтивая тупость и глупость керманычей и разгон в прокремлевских СМИ темы про "зраду зрадную" провокация вполне имела успех...
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:54

При такой ситуации на рынке энергоресурсов , Украина должна сама ещё доплачивать, за транзитные поставки., В Китае например задействовали веерные отключения в некоторых пром. районах.
https://www.lesechos.fr/industrie-servi ... et-1349764
yegres
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:26

А смысл России бронировать наши мощности если цена в 1200$ в Европе на сегодня их вполне устраивает или им заполнить на полную мощность нашу трубу и получать как и раньше 200-250$?
livs375
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