Російська компанія “Газпром” зупинила транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.
Дивися повний текст Газпром припинив транзит газу в Угорщину територією України, почавши поставки в обхід.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:58
Газпром припинив транзит газу в Угорщину територією...
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Дивися повний текст Газпром припинив транзит газу в Угорщину територією України, почавши поставки в обхід.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:55
Ну мы тоже как бы получаем газ в "обход" За что боролись на то и напоролись.
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