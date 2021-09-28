Російська компанія “Газпром” зупинила транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.
Дивися повний текст Газпром припинив транзит газу в Угорщину територією України, почавши поставки в обхід.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:58
Газпром припинив транзит газу в Угорщину територією...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газпром припинив транзит газу в Угорщину територією України, почавши поставки в обхід.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:55
Ну мы тоже как бы получаем газ в "обход" За что боролись на то и напоролись.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:11
Можно начинать вводить санкции против России со стороны Украины. Теперь у Украины полностью есть все аргументы, можно к примеру не принимать "грязный газ", только после "отмывания". Разницу - Зеленскому отдать, как плата за хорошую шутку)))
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:47
Зря Макогон разпереживался, в ближайшие годы потеря транзита особыми неприятностями Украине не грозит: подписанный с "Газпромом" до 2024 года контракт предусматривает принцип "качай или плати". ОГТСУ , не вкладывая ничего в прокачку, будет получать за неё денюшку. Пострадают только кормящиеся от виртуального реверса, откатов больше не будет.
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