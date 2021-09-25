Тарифи на тепло не підвищуватимуться місцевою владою завдяки "завчасній політиці", яку проводила Україна.
Дивися повний текст У «Нафтогазі» розповіли, завдяки чому вдалося зберегти старі тарифи на опалення.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:59
У «Нафтогазі» розповіли, завдяки чому вдалося зберегти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У «Нафтогазі» розповіли, завдяки чому вдалося зберегти старі тарифи на опалення.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:27
Lion+, зависит от того какая будет зима и какой будет март. Если холодные и скорость потребления превысит скорость подъема из хранилищ, то возможно и случится прикрути-2.
|