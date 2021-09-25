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У «Нафтогазі» розповіли, завдяки
чому вдалося зберегти...

У «Нафтогазі» розповіли, завдяки чому вдалося зберегти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:59

У «Нафтогазі» розповіли, завдяки чому вдалося зберегти...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на тепло не підвищуватимуться місцевою владою завдяки "завчасній політиці", яку проводила Україна.

Дивися повний текст У «Нафтогазі» розповіли, завдяки чому вдалося зберегти старі тарифи на опалення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:59

Хорошо, хоть не будет очередного фиаско с прикрути.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:16

Lion+
Хіба з "прикрути" було якесь фіаско?
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:24

Всюдиносапхайчик, а само "прикрути" - это не фиаско?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:27

Lion+, зависит от того какая будет зима и какой будет март. Если холодные и скорость потребления превысит скорость подъема из хранилищ, то возможно и случится прикрути-2.
RomanTik
 
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