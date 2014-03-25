Форуми / Залучення та

розміщення коштів / Залучення коштів / Пивзавод "под ключ" Пивзавод "под ключ" + Додати

тему Відповісти

на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:14 Пивзавод "под ключ" СВОЯ РЕСТОРАННАЯ ПИВОВАРНЯ С БАРОМ ИЛИ КРАФТОВЫЙ ПИВЗАВОД С РОЗЛИВОМ В БУТЫЛКИ/КЕГИ!!!



Вообще, почему вдруг собственная пивоварня? Надежное капиталовложение? Любовь к хорошему качественному пиву? Разумный объем инвестиций? Интересная рыночная ниша? Для удовольствия? - Всего понемногу! Выберете Вы уютную ресторанную пивоварню или крафтовый пивзавод - Dostab предоставит полный пакет: проектирование, план, изготовление, монтаж, обучение, рецепты, техподдержка онлайн, консультации.



РАСЧЕТ ПИВОВАРНИ



1.0 ОПРЕДЕЛЯЕМ ОБЪЕМ БРОДИЛЬНО-ЛАГЕРНОГО ЦЕХА



Тем самым мы определяем объем и количество ферментеров и лагерных танков. При этом важно определить для себя объем пива, который Вы хотите продавать на старте и объем, на который Вы хотите выйти через какое-то время по мере развития бизнеса. На случай возможного расширения пивоварни желательно заранее зарезервировать площадь для дополнительных танков.



Бродильно-лагерный цех может быть самой различной комплектации в зависимости от ассортимента пива



Минимальный объем производства обычно начинается примерно с 3 000 л/мес., а максимальный может составлять несколько миллионов литров в год. В зависимости от объема производства варианты комплектации пивоварни (и Ваши инвестиции) могут быть очень разными.



1.1 ОПРЕДЕЛЯЕМ РАЗМЕР ВАРОЧНОГО ЦЕХА



При расчете новой пивоварни прежде всего нужно определиться с калибром варочного цеха. К примеру модули:



Dostab 300 = варочный цех на 300 л. сусла за одну варку



Dostab 600 = варочный цех на 600 л. сусла за одну варку



Dostab 1000 = варочный цех на 1000 л. сусла за одну варку



Dostab 1500 = варочный цех на 1500 л. сусла за одну варку



Dostab 2000 = варочный цех на 2000 л. сусла за одну варку



Dostab 4000 = варочный цех на 4000. л сусла за одну варку



Калибр варочного цеха определяет, сколько варок в неделю необходимо сделать для получения нужного объема. При этом важно знать, что возможно последующее расширение варочного цеха, которое позволит увеличить объем в 2 и даже в 4 раза.



1.2 РАССТАНОВКА И ПЛОЩАДЬ



Мы реализовали множество вариантов расстановки, от размещения всей пивоварни в одном цехе до распределения оборудования по нескольким помещениям. На основании плана здания мы произведем оборудование под ваше помещение, а также совместно с заказчиком разрабатываем несколько вариантов расстановки и затем выбираем самый подходящий. Кроме размеров и геометрии помещения важна ширина дверных проемов и высота потолков.



ПРО ПОМЕЩЕНИЕ:



Минимальная требуемая площадь в m2 для:



І. Модульной пивоварни Dostab на 300 л.



Варочный цех, 10 m2



Бродильный цех, 20 m2



Склад солода, 5 m2



Склад кег, 6 m2



ІІ. Модульной пивоварни Dostab на 600 л.



Варочный цех, 12 m2



Бродильный цех, 30 m2



Склад солода, 10 m2



Склад кег, 10 m2



ІІІ. Модульной пивоварни Dostab на 1000 л.



Варочный цех, 15 m2



Бродильный цех, 50 m2



Склад солода, 30 m2



Склад кег, 15 m2



ІV. Модульной пивоварни Dostab на 2000 л.



Варочный цех, 20 m2



Бродильный цех, 100 m2



Склад солода, 40 m2



Склад кег, 50 m2



ІV. Модульной пивоварни Dostab на 4000 л.



Варочный цех, 40 m2



Бродильный цех, > 200 m2



Склад солода, 80 m2



Склад кег, 70 m2



1.3 НЕОБХОДИМЫЕ ЗАТРАТЫ НА ИНФРАСТРУКТУРУ



· Dostab 300 - 30 кВт



· Dostab 600 - 40 кВт



· Dostab 1000 - 80 кВт



· Dostab 1500 - 120 кВт



· Dostab 2000 - 160 кВт



· Dostab 4000 - 320 кВт



Потребляемая мощность электричества по системе Dual обсуждается в индивидуальном порядке.



Водоподготовка

Общеизвестно, что вода является самым важным сырьем в пивоварении. Вышлите нам результаты анализа воды, и мы Вам порекомендуем, нужна ли водоподготовка и какая.



Канализация

На небольшой пивоварне канализация испытывает даже меньшую нагрузку, чем на ресторанной кухне. Сточные воды обычно собираются посредством сливных трапов в полу варочного цеха и бродильно-лагерного цеха, поступают напрямую в обычную канализацию и затем очищаются совершенно без проблем на городских очистных сооружениях. Разумеется, очень важно разумно использовать воду на пивоварне и тем самым оптимизировать расход воды. При обучении нового пивовара мы уделяем этому вопросу самое серьезное внимание, поскольку работа всей пивоварни должна быть экологичной.



Отводимый пар:

представляет собой пар из варочного котла. На пивоварнях Dostab этот пар, начиная с 85°C, охлаждается посредством пароконденсатора и уже в виде воды отводится в канализацию.



Твердые отходы:

это так называемая пивная дробина, масса которой за счет влаги примерно в 1,8 раз больше массы засыпи.

Пивная дробина представляет собой остатки солода в фильтр-чане (влажная оболочка и твердые части зерна), которые после варки удаляются при помощи разгрузочного механизма или вручную через фронтальный люк и специальный разгрузочный желоб и попадают в транспортировочный контейнер либо же при помощи насоса для дробины перекачиваются непосредственно в транпортное средство. Лучший способ утилизации пивной дробины - использование в качестве корма для домашнего скота (свиньи, коровы, овцы, куры и т.д.), поэтому желательно заранее найти одно или несколько фермерских хозяйств, из которых будут приезжать и забирать такие отходы. Также дробину можно использовать в качестве добавки (до 20-30%) при выпечке специальных сортов хлеба.



1.4 ДИЗАЙН

Фирма Dostab очень старается, чтобы наши пивоварни не только варили лучшее пиво, но и стали украшением любого заведения. Неважно, какой вариант исполнения Вы выберете - из нержавеющей стали, с элементами из меди или полностью с медной обшивкой - крафтовые пивоварни Dostab можно всегда узнать с первого взгляда по привлекательному и в то же время практичному дизайну.



1.5 АВТОМАТИЗАЦИЯ



1.5.1. Полуавтомат

Главное отличие полуавтоматической пивоварни Dostab- это ручное переключение вентилей. Однако программы затирания, программы кипячения сусла и программы брожения/созревания выполняются автоматически.



1.5.2. Автомат

В этом случае все вентили и механизмы управляются автоматически посредством системы Simatic. В автоматическом режиме выполняются такие процессы: дробление солода, засыпка солода, программы затирания, осветление и кипячение сусла, засыпка хмеля, пауза вирпул, охлаждение сусла, а также программы мойки CIP.

Программы брожения/созревания выполняются автоматически с контролем температуры, давления и учетом выработанного СО2. Кроме того, на автоматической пивоварне ведутся и сохраняются протоколы - регистрация расходуемых в процессе варки воды и сырья, температурная кривая, а также протокол сбоев. В случае возникновения сбоя пивовару автоматически отсылается СМС-сообщение.



1.6 МАРКЕТИНГ



Выбор пивоварни: ресторанная пивоварня с баром или пивзавод?



Благодаря многочисленным воплощённым проектам, мы имеем достаточный накопленный опыт, чтобы оказать Вам помощь в реализации Вашего проекта, будь то ресторанная пивоварня или же пивзавод.



Выбор сортов пива

Вероятно, Вы уже знаете, какие сорта Вы хотите варить. Некоторые наши заказчики в прошлом были домашними пивоварами и хотели бы продолжать варить свои проверенные сорта. В этом случае мы адаптируем Ваши рецепты к нашему оборудованию.



Реализация пива: розлив в бутылку, кеги или прямая подача из танка на бар?

Мы предлагаем автоматические и полуавтоматические кегомойки и малые наливочные аппараты собственной разработки и изготовления, или же порекомендуем Вам изготовителей более крупных линий по розливу (с этикетированием, промывкой, наливом, укупоркой).



1.7 ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРСОНАЛЕ И ОБУЧЕНИЕ



Потребность в персонале зависит от уровня автоматизации пивоварни и объемов производства. На маленьких пивоварнях (с варочником на 300 - 1000 л) обычно вполне достаточно одного пивовара с периодическим участием помощника (например, при разгрузочно-погрузочных работах). В случае полного автомата потребность в персонале вдвое меньше. Наибольшее участие персонала требуется при розливе пива в бутылку или кеги.



Благодаря нашему обучению:



· Вы станете успешным и квалифицированным пивоваром



· сможете правильно ухаживать за оборудованием



· научитесь создавать собственные рецепты пива



Кроме того, мы предлагаем техподдержку он-лайн (внесение корректив в рецепты, новые сорта, консультации)



1.8 РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ



Итак, к примеру Вы в среднем хотите производить 6000 литров пива в месяц. Это небольшая крафтовая пивоварня, которую мы рекомендуем для старта в бизнесе нашим партнёрам.



Для начала мы предлагаем приобрести базовый комплект оборудования:



1. Двухагрегатный варочный порядок, с автоматикой и трубопроводной обвязкой - на 600 литров – 1 шт.;



2. Вирпул-гидроциклон на базе сусловарочного котла 600 литров - 1шт.;



3. Бак для приготовления горячей воды на 600 литров с системой прямого нагрева и автоматикой управления – 1 шт.;



4. Бак холодного гликоля на 1000 литров – 1 шт.;



5. ЦКТ с номинальным объёмом 600 литров – 6 штук;



6. Холодильная станция производительностью 8 kw– 1 шт.;



7. Автоматику управления процессами охлаждения на 6-ть ЦКТ – 1шт.;



8. Валковая дробилка для солода производительностью 350 килограмм в час – 1 шт.;



С этой комплектацией Вы смело можете открывать ПАБ, кафе, ресторан и заняться розничной или оптовой продажей пива, сидра, кваса или лимонада!!!



Цена этого комплекта стартует от 60 000$



1.9 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА



Обычно реализация проекта занимает 3-6 месяцев, начиная с момента заказа и до получения первой партии пива.



1.10 ОФИЦИАЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



В каждой стране требуется своя документация, но обычно это не представляет непреодолимых трудностей.



Техническая документация / сертификаты

Мы предоставляем наши технические сертификаты, чтобы Вы у себя по месту могли оформить необходимые документы и оттестировать своё производство.





ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"

УКРАИНА, КИЕВ

Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20 SarmatiaGroup Повідомлень: 23 З нами з: 22.08.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє "Мировое господство"в формате "Всё для сайта",или я немножко

prestizhnye » Нед 26 вер, 2021 14:51 0 205

prestizhnye Нед 26 вер, 2021 14:51 Обсуждаем "Кредиты по-новому"! 1 , 2

Адмiнiстратор » П'ят 22 чер, 2012 15:52 10 6071 Вів 25 бер, 2014 19:07

bkovalevych