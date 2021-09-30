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Зростання реальних доходів
українців прискорилося

Зростання реальних доходів українців прискорилося
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:26

Зростання реальних доходів українців прискорилося

Пропонуємо до обговорення:
Реальні наявні доходи українців у першому кварталі 2021 року зросли на 5,6%. Зростання значно прискорилося в порівнянні з першим кварталом (1,0%).

Дивися повний текст Зростання реальних доходів українців прискорилося.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:26

"сокращение сбережений – 86,5 млрд гривен" эти деньги вошли в экономику Украины, в виде покупок.
summagisdives
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:18

Re: Зростання реальних доходів українців прискорилося

summagisdives написав:"сокращение сбережений – 86,5 млрд гривен" эти деньги вошли в экономику Украины, в виде покупок.
и ушли в оффшоры
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:42

В заглавии нужно поменять местами слова доходами и украинцев,тогда новость запляшет.
AlexMotel
 
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