У Китаї компанія Honda офіційно представила свій новий седан Honda Integra. У продажу він з'явиться в кінці 2021 року.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 11:21
Honda представила новий седан Integra
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Дивися повний текст Honda представила новий седан Integra.
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