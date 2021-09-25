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Honda представила
новий седан Integra

Honda представила новий седан Integra
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:21

Honda представила новий седан Integra

Пропонуємо до обговорення:
У Китаї компанія Honda офіційно представила свій новий седан Honda Integra. У продажу він з'явиться в кінці 2021 року.

Дивися повний текст Honda представила новий седан Integra.
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