Будівництво біогазових електростанцій

Послуги з реалізації проекту
Реалізуємо чотири проекти спорудження біогазових електростанцій за "зеленим" тарифом.
Перелік основних послуг/робіт, які надаються в рамках реалізації бізнес-проектів спорудження біогазових електростанцій:
Оцінка потенціалу доступних органічних відходів для отримання біогазу, визначення потужності електростанції;
Розробка оптимальної концепції реалізації проекту (в тому числі, розробка бізнес-плану);
Передпроектні роботи (аудит існуючих документів, збір вихідних даних для проектування, розробка техніко-економічного обґрунтування схеми видачі потужності та ін.);
Отримання Технічних умов приєднання до зовнішніх електричних мереж;
Проектні роботи;
Вибір та поставка основного обладнання;
Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи;
Введення об'єкту в експлуатацію;
Отримання Ліцензії на виробництво електричної енергії;
Отримання "зеленого" тарифу;
Укладення всіх необхідних договорів для реалізації продажу електроенергії.
Опис проекту
Основна мета проекту – створення бізнесу з продажу електроенергії в Оптовий ринок електричної енергії України за "зеленим" тарифом.
Сировиною для генерації біогазу можуть бути будь-які відходи, здатні до біологічного розпаду (відходи лісового, сільського, рибного господарств, а також промислові та побутові відходи).
Технологія виробництва енергії
Основні блоки технологічної схеми виробництва енергії з біогазу:
джерело сировини для утворення біогазу;
система переробки сировини для виробництва біогазу;
система транспортування біогазу;
генеруючий блок / когенератор.
технологія виробництва енергії з біогазу
основні етапи реалізації проекту
Для кого і навіщо цей бізнес?
Спорудження біогазових установок з метою виробництва електричної енергії та подальшого її продажу за "зеленим" тарифом доцільно розглядати в першу чергу для діючих об'єктів промисловості певних галузей, таких як виробництво спирту та пива, птахівництво, тваринництво, харчова промисловість та ін.
Власникам таких промислових об'єктів варто розглядати мінімум 4 причини для реалізації біогазового проекту:
4 причини для реалізації біогазового проекту
"Зелені" тарифи для електростанцій на біогазі
"Зелений" тариф на електроенергію визначається з допомогою коефіцієнта, встановленого для електростанцій на біогазі, введених в експлуатацію в певний період, з терміном дії до 2030 року.
"Зелені" тарифи для біогазових ЕС
Види проектів
Основні умови реалізації проектів
Електростанції на біогазі рослинного та тваринного походження, а також з промислових відходів, здатних до біологічного розкладу:
визначення джерела сировини (палива для електростанції);
близьке розташування до зовнішніх електричних мереж;
визначення умов поставки палива на електростанцію;
визначення умов зберігання запасів палива для електростанції (за необхідності).
Електростанції на біогазі полігонів ТПВ:
оцінка потенціалу біогазу полігону ТПВ, обраного для розміщення електростанції;
рекультивація полігону ТПВ (за необхідності).
Умови роботи на Оптовому ринку електричної енергії (ОРЕ)
Здійснення виробництва та продажу електричної енергії з біогазу підлягає ліцензуванню в обов'язковому порядку. Ліцензія на виробництво електричної енергії, а також "зелений" тариф для кожної конкретної станції затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Проведення розрахунків за вироблену електричну енергію
Розрахунки за вироблену електроенергію здійснюються ОРЕ щоденно, в першу чергу серед інших з тими виробниками, які використовують альтернативні джерела енергії, без обмежень як за потужністю електростанції, так і за обсягами виробленої електроенергії.
Якщо Ви бажаєте оцінити вартість спорудження біогазової електростанції, заповніть, будь ласка, опитувальний лист.
ТОВ"САРМАТІЯ ГРУП"
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