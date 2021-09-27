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Чого чекати від курсу цього тижня?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:38
Пропонуємо до обговорення:
За минулий тиждень курс долара до гривні знизився.
Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?
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