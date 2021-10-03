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Додано: Пон 04 жов, 2021 18:32 Будівництво біогазових електростанцій Послуги з реалізації проекту



Реалізуємо чотири проекти спорудження біогазових електростанцій за "зеленим" тарифом.



Перелік основних послуг/робіт, які надаються в рамках реалізації бізнес-проектів спорудження біогазових електростанцій:



Оцінка потенціалу доступних органічних відходів для отримання біогазу, визначення потужності електростанції;

Розробка оптимальної концепції реалізації проекту (в тому числі, розробка бізнес-плану);

Передпроектні роботи (аудит існуючих документів, збір вихідних даних для проектування, розробка техніко-економічного обґрунтування схеми видачі потужності та ін.);

Отримання Технічних умов приєднання до зовнішніх електричних мереж;

Проектні роботи;

Вибір та поставка основного обладнання;

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи;

Введення об'єкту в експлуатацію;

Отримання Ліцензії на виробництво електричної енергії;

Отримання "зеленого" тарифу;

Укладення всіх необхідних договорів для реалізації продажу електроенергії.

Опис проекту

Основна мета проекту – створення бізнесу з продажу електроенергії в Оптовий ринок електричної енергії України за "зеленим" тарифом.



Сировиною для генерації біогазу можуть бути будь-які відходи, здатні до біологічного розпаду (відходи лісового, сільського, рибного господарств, а також промислові та побутові відходи).



Технологія виробництва енергії

Основні блоки технологічної схеми виробництва енергії з біогазу:



джерело сировини для утворення біогазу;

система переробки сировини для виробництва біогазу;

система транспортування біогазу;

генеруючий блок / когенератор.

технологія виробництва енергії з біогазу







основні етапи реалізації проекту







Для кого і навіщо цей бізнес?



Спорудження біогазових установок з метою виробництва електричної енергії та подальшого її продажу за "зеленим" тарифом доцільно розглядати в першу чергу для діючих об'єктів промисловості певних галузей, таких як виробництво спирту та пива, птахівництво, тваринництво, харчова промисловість та ін.



Власникам таких промислових об'єктів варто розглядати мінімум 4 причини для реалізації біогазового проекту:



4 причини для реалізації біогазового проекту





"Зелені" тарифи для електростанцій на біогазі

"Зелений" тариф на електроенергію визначається з допомогою коефіцієнта, встановленого для електростанцій на біогазі, введених в експлуатацію в певний період, з терміном дії до 2030 року.



"Зелені" тарифи для біогазових ЕС



Види проектів

Основні умови реалізації проектів

Електростанції на біогазі рослинного та тваринного походження, а також з промислових відходів, здатних до біологічного розкладу:



визначення джерела сировини (палива для електростанції);

близьке розташування до зовнішніх електричних мереж;

визначення умов поставки палива на електростанцію;

визначення умов зберігання запасів палива для електростанції (за необхідності).

Електростанції на біогазі полігонів ТПВ:



оцінка потенціалу біогазу полігону ТПВ, обраного для розміщення електростанції;

рекультивація полігону ТПВ (за необхідності).

Умови роботи на Оптовому ринку електричної енергії (ОРЕ)

Здійснення виробництва та продажу електричної енергії з біогазу підлягає ліцензуванню в обов'язковому порядку. Ліцензія на виробництво електричної енергії, а також "зелений" тариф для кожної конкретної станції затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).



Проведення розрахунків за вироблену електричну енергію

Розрахунки за вироблену електроенергію здійснюються ОРЕ щоденно, в першу чергу серед інших з тими виробниками, які використовують альтернативні джерела енергії, без обмежень як за потужністю електростанції, так і за обсягами виробленої електроенергії.



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Сергей Макогон

Контрибьютор Forbes



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Нормативні документи:



Конституція України

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» № 887-VIII

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Закон України «Про публічні закупівлі»

Умови лиц діяльності

Правила приєднання електроустановок

Про затвердження Правил технічної експлуатації

ЗУ Про доступ до публічної інформації

ЗУ Про електроенергетику

ЗУ Про метрологію та метрологічну діяльність

ЗУ Про метрологію та метрологічну діяльність

ЗУ Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ЗУ Про ринок електричної енергії

ЗУ Про захист персональних даних

ЗУ Про захист прав споживачів

ЗУ Про звернення громадян

Постанова НКРЕКП 18.10.2016 № 1841 “Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання”

Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу”

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 “Про затвердження Правил ринку”

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308 “Про затвердження Правил ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку”

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 “Про затвердження Кодексу системи передачі”

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 “Про затвердження Кодексу системи розподілу”

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 “Про затвердженння Кодексу комерційного обліку електричної енергії”

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 “Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії”

Постанова НКРЕКП від 13.04.2017 року № 504 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії»

Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії. Затверджено Постановою НКРЕ від 12 березня 2009 р. №299

Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії

Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії, Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1472

Постанова НКРЕ від 04.10.2012 № 1257 “Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення”

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року №1257 SarmatiaGroup Повідомлень: 5 З нами з: 22.08.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 18:44 Будівництво біогазових електростанцій



https://getmarket.com.ua/ru/news/invest ... na-biogaze Инвестиции в альтернативную энергетику: как в Украине зарабатывают на биогазе. SarmatiaGroup Повідомлень: 5 З нами з: 22.08.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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