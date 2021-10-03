Будівництво біогазових електростанцій

Реалізуємо чотири проекти спорудження біогазових електростанцій за "зеленим" тарифом.
Перелік основних послуг/робіт, які надаються в рамках реалізації бізнес-проектів спорудження біогазових електростанцій:
Оцінка потенціалу доступних органічних відходів для отримання біогазу, визначення потужності електростанції; Розробка оптимальної концепції реалізації проекту (в тому числі, розробка бізнес-плану); Передпроектні роботи (аудит існуючих документів, збір вихідних даних для проектування, розробка техніко-економічного обґрунтування схеми видачі потужності та ін.); Отримання Технічних умов приєднання до зовнішніх електричних мереж; Проектні роботи; Вибір та поставка основного обладнання; Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи; Введення об'єкту в експлуатацію; Отримання Ліцензії на виробництво електричної енергії; Отримання "зеленого" тарифу; Укладення всіх необхідних договорів для реалізації продажу електроенергії. Опис проекту Основна мета проекту – створення бізнесу з продажу електроенергії в Оптовий ринок електричної енергії України за "зеленим" тарифом.
Сировиною для генерації біогазу можуть бути будь-які відходи, здатні до біологічного розпаду (відходи лісового, сільського, рибного господарств, а також промислові та побутові відходи).
Технологія виробництва енергії Основні блоки технологічної схеми виробництва енергії з біогазу:
джерело сировини для утворення біогазу; система переробки сировини для виробництва біогазу; система транспортування біогазу; генеруючий блок / когенератор. технологія виробництва енергії з біогазу
основні етапи реалізації проекту
Для кого і навіщо цей бізнес?
Спорудження біогазових установок з метою виробництва електричної енергії та подальшого її продажу за "зеленим" тарифом доцільно розглядати в першу чергу для діючих об'єктів промисловості певних галузей, таких як виробництво спирту та пива, птахівництво, тваринництво, харчова промисловість та ін.
Власникам таких промислових об'єктів варто розглядати мінімум 4 причини для реалізації біогазового проекту:
4 причини для реалізації біогазового проекту
"Зелені" тарифи для електростанцій на біогазі "Зелений" тариф на електроенергію визначається з допомогою коефіцієнта, встановленого для електростанцій на біогазі, введених в експлуатацію в певний період, з терміном дії до 2030 року.
"Зелені" тарифи для біогазових ЕС
Види проектів Основні умови реалізації проектів Електростанції на біогазі рослинного та тваринного походження, а також з промислових відходів, здатних до біологічного розкладу:
визначення джерела сировини (палива для електростанції); близьке розташування до зовнішніх електричних мереж; визначення умов поставки палива на електростанцію; визначення умов зберігання запасів палива для електростанції (за необхідності). Електростанції на біогазі полігонів ТПВ:
оцінка потенціалу біогазу полігону ТПВ, обраного для розміщення електростанції; рекультивація полігону ТПВ (за необхідності). Умови роботи на Оптовому ринку електричної енергії (ОРЕ) Здійснення виробництва та продажу електричної енергії з біогазу підлягає ліцензуванню в обов'язковому порядку. Ліцензія на виробництво електричної енергії, а також "зелений" тариф для кожної конкретної станції затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Проведення розрахунків за вироблену електричну енергію Розрахунки за вироблену електроенергію здійснюються ОРЕ щоденно, в першу чергу серед інших з тими виробниками, які використовують альтернативні джерела енергії, без обмежень як за потужністю електростанції, так і за обсягами виробленої електроенергії.
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Конституція України Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» № 887-VIII Цивільний кодекс України Господарський кодекс України Закон України «Про публічні закупівлі» Умови лиц діяльності Правила приєднання електроустановок Про затвердження Правил технічної експлуатації ЗУ Про доступ до публічної інформації ЗУ Про електроенергетику ЗУ Про метрологію та метрологічну діяльність ЗУ Про метрологію та метрологічну діяльність ЗУ Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ЗУ Про ринок електричної енергії ЗУ Про захист персональних даних ЗУ Про захист прав споживачів ЗУ Про звернення громадян Постанова НКРЕКП 18.10.2016 № 1841 “Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання” Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу” Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 “Про затвердження Правил ринку” Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308 “Про затвердження Правил ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку” Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 “Про затвердження Кодексу системи передачі” Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 “Про затвердження Кодексу системи розподілу” Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 “Про затвердженння Кодексу комерційного обліку електричної енергії” Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 “Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії” Постанова НКРЕКП від 13.04.2017 року № 504 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії» Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії. Затверджено Постановою НКРЕ від 12 березня 2009 р. №299 Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії, Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1472 Постанова НКРЕ від 04.10.2012 № 1257 “Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення” Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року №1257