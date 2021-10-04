Будівництво біогазових електростанцій

Додано: Пон 04 жов, 2021 18:32

Послуги з реалізації проекту



Реалізуємо чотири проекти спорудження біогазових електростанцій за "зеленим" тарифом.



Перелік основних послуг/робіт, які надаються в рамках реалізації бізнес-проектів спорудження біогазових електростанцій:



Оцінка потенціалу доступних органічних відходів для отримання біогазу, визначення потужності електростанції;

Розробка оптимальної концепції реалізації проекту (в тому числі, розробка бізнес-плану);

Передпроектні роботи (аудит існуючих документів, збір вихідних даних для проектування, розробка техніко-економічного обґрунтування схеми видачі потужності та ін.);

Отримання Технічних умов приєднання до зовнішніх електричних мереж;

Проектні роботи;

Вибір та поставка основного обладнання;

Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи;

Введення об'єкту в експлуатацію;

Отримання Ліцензії на виробництво електричної енергії;

Отримання "зеленого" тарифу;

Укладення всіх необхідних договорів для реалізації продажу електроенергії.

Опис проекту

Основна мета проекту – створення бізнесу з продажу електроенергії в Оптовий ринок електричної енергії України за "зеленим" тарифом.



Сировиною для генерації біогазу можуть бути будь-які відходи, здатні до біологічного розпаду (відходи лісового, сільського, рибного господарств, а також промислові та побутові відходи).



Технологія виробництва енергії

Основні блоки технологічної схеми виробництва енергії з біогазу:



джерело сировини для утворення біогазу;

система переробки сировини для виробництва біогазу;

система транспортування біогазу;

генеруючий блок / когенератор.

технологія виробництва енергії з біогазу







основні етапи реалізації проекту







Для кого і навіщо цей бізнес?



Спорудження біогазових установок з метою виробництва електричної енергії та подальшого її продажу за "зеленим" тарифом доцільно розглядати в першу чергу для діючих об'єктів промисловості певних галузей, таких як виробництво спирту та пива, птахівництво, тваринництво, харчова промисловість та ін.



Власникам таких промислових об'єктів варто розглядати мінімум 4 причини для реалізації біогазового проекту:



4 причини для реалізації біогазового проекту





"Зелені" тарифи для електростанцій на біогазі

"Зелений" тариф на електроенергію визначається з допомогою коефіцієнта, встановленого для електростанцій на біогазі, введених в експлуатацію в певний період, з терміном дії до 2030 року.



"Зелені" тарифи для біогазових ЕС



Види проектів

Основні умови реалізації проектів

Електростанції на біогазі рослинного та тваринного походження, а також з промислових відходів, здатних до біологічного розкладу:



визначення джерела сировини (палива для електростанції);

близьке розташування до зовнішніх електричних мереж;

визначення умов поставки палива на електростанцію;

визначення умов зберігання запасів палива для електростанції (за необхідності).

Електростанції на біогазі полігонів ТПВ:



оцінка потенціалу біогазу полігону ТПВ, обраного для розміщення електростанції;

рекультивація полігону ТПВ (за необхідності).

Умови роботи на Оптовому ринку електричної енергії (ОРЕ)

Здійснення виробництва та продажу електричної енергії з біогазу підлягає ліцензуванню в обов'язковому порядку. Ліцензія на виробництво електричної енергії, а також "зелений" тариф для кожної конкретної станції затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).



Проведення розрахунків за вироблену електричну енергію

Розрахунки за вироблену електроенергію здійснюються ОРЕ щоденно, в першу чергу серед інших з тими виробниками, які використовують альтернативні джерела енергії, без обмежень як за потужністю електростанції, так і за обсягами виробленої електроенергії.



Якщо Ви бажаєте оцінити вартість спорудження біогазової електростанції, заповніть, будь ласка, опитувальний лист.