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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 12:16
NEOBANK — це сучасний мобільний банк для українців з сучасним інтерфейсом від АТ «АКБ «КОНКОРД».Інформаційна картка банку
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Ірина_
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Додано: Вів 05 жов, 2021 12:31
all.neobank.one написав:Для чинних клієнтів ConcordBank опція відкриття фізичних або цифрових карт, у тому числі з кредитним лімітом, у додатку NEOBANK для всіх буде реалізована найближчим часом.
Є якісь орієнтовні строки реалізації? Бо пройшло достатньо часу, а опції немає.
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MASolomko
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Додано: Вів 05 жов, 2021 12:46
Любой выход по безналу - платный.
Это всё, что нужно знать про этот банк )
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mustbe
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Додано: Вів 05 жов, 2021 12:50
mustbe, если я правильно понял тарифы, то в neocard бесплатный P2P через службу банка. А так с тарифами печаль :'( и в моём городе нет точек выдачи карт.
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MASolomko
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Додано: Вів 05 жов, 2021 13:01
через какую службу?
курьерскую?
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v57
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