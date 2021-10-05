Інформаційна картка банку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 12:16
NEOBANK
Інформаційна картка банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 12:31
Re: NEOBANK
Є якісь орієнтовні строки реалізації? Бо пройшло достатньо часу, а опції немає.
Додано: Вів 05 жов, 2021 12:37
Додано: Вів 05 жов, 2021 12:46
Любой выход по безналу - платный.
Это всё, что нужно знать про этот банк )
Додано: Вів 05 жов, 2021 12:50
Re: NEOBANK
mustbe, если я правильно понял тарифы, то в neocard бесплатный P2P через службу банка. А так с тарифами печаль :'( и в моём городе нет точек выдачи карт.
Додано: Вів 05 жов, 2021 17:28
MASolomko бесплатный через сервис то да. Сервис не берет комиссию, но по карте есть комиссия - 0.5% (мин.1 грн). Проверено на практике.
Додано: Вів 05 жов, 2021 18:51
Re: NEOBANK
А что с депозитами?
Додано: Вів 05 жов, 2021 19:55
Re: NEOBANK
Додано: Вів 05 жов, 2021 20:01
NEDOBANK - такое название этому банку больше подходит) Бесполезная банка. Месяца 2 уже в приложение даже не заходил.
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