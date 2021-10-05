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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #12>

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NEOBANK 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:16

NEOBANK

NEOBANK — це сучасний мобільний банк для українців з сучасним інтерфейсом від АТ «АКБ «КОНКОРД».

Інформаційна картка банку
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:31

Re: NEOBANK

all.neobank.one написав:Для чинних клієнтів ConcordBank опція відкриття фізичних або цифрових карт, у тому числі з кредитним лімітом, у додатку NEOBANK для всіх буде реалізована найближчим часом.
Є якісь орієнтовні строки реалізації? Бо пройшло достатньо часу, а опції немає. :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:37

  MASolomko написав:Є якісь орієнтовні строки реалізації? Бо пройшло достатньо часу, а опції немає. :(

А у новых карт есть что-то интересное?
Adast
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:46

Любой выход по безналу - платный.
Это всё, что нужно знать про этот банк )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:50

Re: NEOBANK

mustbe, если я правильно понял тарифы, то в neocard бесплатный P2P через службу банка. А так с тарифами печаль :'( и в моём городе нет точек выдачи карт.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:01

через какую службу?
курьерскую? :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:28

MASolomko бесплатный через сервис то да. Сервис не берет комиссию, но по карте есть комиссия - 0.5% (мин.1 грн). Проверено на практике.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:51

Re: NEOBANK

А что с депозитами?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:55

Re: NEOBANK

  unknownurl написав:Сервис не берет комиссию, но по карте есть комиссия - 0.5% (мин.1 грн)
По основной карте neocard по тарифам карты переводы сервисом банка без комиссии.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:01

NEDOBANK - такое название этому банку больше подходит) Бесполезная банка. Месяца 2 уже в приложение даже не заходил.
Striker
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