Ну ёооо, вы ж переведите
Есть Тариф карты, есть Тариф сервиса. И они складываются
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 20:23
Додано: Вів 05 жов, 2021 20:32
Re: NEOBANK
Amethyst, у меня нет neocard и действующим клиентам пока оформить её нельзя. С банка всё выведено под ноль, кроме 50 грн кешбека :'(
Додано: Вів 05 жов, 2021 20:49
MASolomko, о ёоо, мож тада пойти закрыть все щита, и открыть Нео с нуля?
Сама апликуха нормальная, есть свой быстрый процессинг, но вот виденье соседское как-то не сложилось
Додано: Вів 05 жов, 2021 21:05
Re: NEOBANK
Amethyst, я очень сомневаюсь, что вот в Краматорске мне это позволят сделать удалённо.
По приложению даже старался давать обратную связь, пожелания... Но явной заинтересованности не заметил.
Додано: Вів 05 жов, 2021 21:07
Re: NEOBANK
Неочікувано у вайбер почали надходити запрошення в "Нео". Хоча з банком ніколи справ не мав і, схоже, не матиму
Додано: Вів 05 жов, 2021 21:17
Ну даа, странное поведение банка, который больше похож на Моню, но ведёт себя как будто он ощАд
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