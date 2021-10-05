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Обслуговування в українських
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:23

  MASolomko написав:
  unknownurl написав:Сервис не берет комиссию, но по карте есть комиссия - 0.5% (мин.1 грн)
По основной карте neocard по тарифам карты переводы сервисом банка без комиссии.

Ну ёооо, вы ж переведите
Есть Тариф карты, есть Тариф сервиса. И они складываются :) :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:32

Re: NEOBANK

Amethyst, у меня нет neocard и действующим клиентам пока оформить её нельзя. С банка всё выведено под ноль, кроме 50 грн кешбека :'(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:49

MASolomko, о ёоо, мож тада пойти закрыть все щита, и открыть Нео с нуля?
Сама апликуха нормальная, есть свой быстрый процессинг, но вот виденье соседское как-то не сложилось :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:05

Re: NEOBANK

Amethyst, я очень сомневаюсь, что вот в Краматорске мне это позволят сделать удалённо. :D
По приложению даже старался давать обратную связь, пожелания... Но явной заинтересованности не заметил.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:07

Re: NEOBANK

Неочікувано у вайбер почали надходити запрошення в "Нео". Хоча з банком ніколи справ не мав і, схоже, не матиму :roll:
AleksD
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:17

  MASolomko написав:Amethyst, я очень сомневаюсь, что вот в Краматорске мне это позволят сделать удалённо. :D
По приложению даже старался давать обратную связь, пожелания... Но явной заинтересованности не заметил.

Ну даа, странное поведение банка, который больше похож на Моню, но ведёт себя как будто он ощАд :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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