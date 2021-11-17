Додано: Вів 05 жов, 2021 20:58

Investor_K написав: А что с депозитами? А что с депозитами?

Тестирую месяц. В общем нормально все - пополнения с Моно и ВР моментально, в обратную сторону так же. Приложение неплохое. Пополнение бесплатно через вплатоматы EasyPay и Приват (заявлен iBox, но там комиссия). Карта с безконтактной оплатой. Карту выдавали - точка выдачи в какой-то стремной кредитной конторе возле метро, пришлось поназванивать на телефон - всегда табличка "перерыв". Номер карты отпечатан на оборотной стороне.Из плюсов - хороший курс обмена "почти как в обменках", открываются виртуальные карты в USD и EUR. Есть веб версия, но само приложение может работать только на одном девайсе, но и то весьма удобно. Кешбек 1% на всё, минимальный вывод - 100 грн. 5% на остаток основной и можно еще одну виртуальную карту открыть.Сапорт реагирует резво, но выполняет все не моментально.Хинт - если вы СПД, то при регистрации просто не надо ставить галочку в пункте "подтверждаю, что не СПД". Это не очевидно, кажется, что если ты СПД, то нельзя открыть счет. Можно, просто счет и карты будут активироваться до суток, пока данные передадут в налоговую.Из проблем - был на той неделе вечер, когда коды в СМС приходили с большим опозданием. То есть войти куда-то было невозможно. Сапорт покивал на Киевстар, но в общем-то проблема к утру рассосалась.В гривне без досрочного расторжения, моментальное открытие в приложении. Сейчас 12 мес - 9.25%, 6 - 8.75, 3 - 8.25, 1 - 5. В USD на любой срок - 1.5, EUR - 1.25. Процент - можно на карту, можно добавлять к депо.