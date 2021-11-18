Ну ёооо, вы ж переведите
Есть Тариф карты, есть Тариф сервиса. И они складываются
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 20:23
Додано: Вів 05 жов, 2021 20:32
Re: NEOBANK
Amethyst, у меня нет neocard и действующим клиентам пока оформить её нельзя. С банка всё выведено под ноль, кроме 50 грн кешбека :'(
Додано: Вів 05 жов, 2021 20:49
MASolomko, о ёоо, мож тада пойти закрыть все щита, и открыть Нео с нуля?
Сама апликуха нормальная, есть свой быстрый процессинг, но вот виденье соседское как-то не сложилось
Додано: Вів 05 жов, 2021 20:58
Тестирую месяц. В общем нормально все - пополнения с Моно и ВР моментально, в обратную сторону так же. Приложение неплохое. Пополнение бесплатно через вплатоматы EasyPay и Приват (заявлен iBox, но там комиссия). Карта с безконтактной оплатой. Карту выдавали - точка выдачи в какой-то стремной кредитной конторе возле метро, пришлось поназванивать на телефон - всегда табличка "перерыв". Номер карты отпечатан на оборотной стороне.
Из плюсов - хороший курс обмена "почти как в обменках", открываются виртуальные карты в USD и EUR. Есть веб версия, но само приложение может работать только на одном девайсе, но и то весьма удобно. Кешбек 1% на всё, минимальный вывод - 100 грн. 5% на остаток основной и можно еще одну виртуальную карту открыть.
Сапорт реагирует резво, но выполняет все не моментально.
Хинт - если вы СПД, то при регистрации просто не надо ставить галочку в пункте "подтверждаю, что не СПД". Это не очевидно, кажется, что если ты СПД, то нельзя открыть счет. Можно, просто счет и карты будут активироваться до суток, пока данные передадут в налоговую.
Из проблем - был на той неделе вечер, когда коды в СМС приходили с большим опозданием. То есть войти куда-то было невозможно. Сапорт покивал на Киевстар, но в общем-то проблема к утру рассосалась.
В гривне без досрочного расторжения, моментальное открытие в приложении. Сейчас 12 мес - 9.25%, 6 - 8.75, 3 - 8.25, 1 - 5. В USD на любой срок - 1.5, EUR - 1.25. Процент - можно на карту, можно добавлять к депо.
Додано: Вів 05 жов, 2021 21:05
Re: NEOBANK
Amethyst, я очень сомневаюсь, что вот в Краматорске мне это позволят сделать удалённо.
По приложению даже старался давать обратную связь, пожелания... Но явной заинтересованности не заметил.
Додано: Вів 05 жов, 2021 21:07
Re: NEOBANK
Неочікувано у вайбер почали надходити запрошення в "Нео". Хоча з банком ніколи справ не мав і, схоже, не матиму
Додано: Вів 05 жов, 2021 21:17
Ну даа, странное поведение банка, который больше похож на Моню, но ведёт себя как будто он ощАд
Додано: Сер 17 лис, 2021 19:15
Re: NEOBANK
NEOBANK, являюсь держателем карт банка Конкорд "Дохідна" и "Віртуальна картка". Возникло пару вопросов:
1) вот вышло обновление вашего мобильного приложения и теперь действующие клиенты могут оформить NEOCARD, как кредитную, так и дебетовую?
2) до подписания документов можно как-то узнать согласовали ли кредитный лимит или нет?
3) кредитную карту можно будет через отделение "Новой почты", если в городе нет точек выдачи и отделений банка? На сайте смущает пункт "А кредитку ми доставимо кур’єром!"
4) удаленно вы проводите актуализацию паспортных и анкетных данных? Клиент может обслуживаться с загранпаспортом (например, из "Дія")?
5) доступно ли дистанционное закрытие счетов?
Что касается замечаний:
1) на странице
2) на странице
3) могли б ещё на сайте разместить ссылку на "привілеї для Visa Platinum".
ps Если сравнивать тарифы NEOCARD Platinum и Sense Cameleon от Альфы, то последнее предложение больше плюшек предлагает для клиента
Додано: Сер 17 лис, 2021 21:05
Тут мамке бы необанка из проверки нбушной выйти бы. А то боюсь что нео сироткой может стать раньше времени
А касаемо плюшек - блажен конечно кто верует, но только банк уже больше полугода ведет политику по которой четко видно что розница и физики банку не интересны, а значит и на плюшки я бы особо не рассчитывал
Додано: П'ят 19 лис, 2021 06:33
Золотые слова, коллега... Что-то мне сдается, что один из украинских банков не доживет до конца года... И один из "необанков" ... тоже.
Банк честно намекает: "Бегите, глупцы!", но тут, я виже, еще сохранились любители есть кактус.
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