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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

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NEOBANK 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:36

  Flamingo написав:Тут мамке бы необанка из проверки нбушной выйти бы. А то боюсь что нео сироткой может стать раньше времени :(
А касаемо плюшек - блажен конечно кто верует, но только банк уже больше полугода ведет политику по которой четко видно что розница и физики банку не интересны, а значит и на плюшки я бы особо не рассчитывал


Большое спасибо за проявленный интерес к нашему банку. Вы, конечно же, имеете полное право на частные выводы, но рекомендуем не вводить в заблуждение аудиторию. Касательно Ваших конкретных наблюдений: 1) хотим проинформировать о том, что проверки НБУ случаются во всех банках, и не стоит воспринимать это явление как нечто сверхестественное; 2) вопрос веры вряд ли имеет отношение к банку и его обязательствам перед клиентами, но в любом случае он никак не влияет на их выполнение в полном объеме.
NEOBANK
Представник банку
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.11.21
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