Flamingo написав:Тут мамке бы необанка из проверки нбушной выйти бы. А то боюсь что нео сироткой может стать раньше времени
А касаемо плюшек - блажен конечно кто верует, но только банк уже больше полугода ведет политику по которой четко видно что розница и физики банку не интересны, а значит и на плюшки я бы особо не рассчитывал
Большое спасибо за проявленный интерес к нашему банку. Вы, конечно же, имеете полное право на частные выводы, но рекомендуем не вводить в заблуждение аудиторию. Касательно Ваших конкретных наблюдений: 1) хотим проинформировать о том, что проверки НБУ случаются во всех банках, и не стоит воспринимать это явление как нечто сверхестественное; 2) вопрос веры вряд ли имеет отношение к банку и его обязательствам перед клиентами, но в любом случае он никак не влияет на их выполнение в полном объеме.