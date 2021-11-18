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банках (гарне і погане) / NEOBANK NEOBANK + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<123 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку NEOBANK 2.5 5 2 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 50% 1 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 50% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 0 0 Всього голосів : 2 Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:36 Flamingo написав: Тут мамке бы необанка из проверки нбушной выйти бы. А то боюсь что нео сироткой может стать раньше времени

А касаемо плюшек - блажен конечно кто верует, но только банк уже больше полугода ведет политику по которой четко видно что розница и физики банку не интересны, а значит и на плюшки я бы особо не рассчитывал Тут мамке бы необанка из проверки нбушной выйти бы. А то боюсь что нео сироткой может стать раньше времениА касаемо плюшек - блажен конечно кто верует, но только банк уже больше полугода ведет политику по которой четко видно что розница и физики банку не интересны, а значит и на плюшки я бы особо не рассчитывал



Большое спасибо за проявленный интерес к нашему банку. Вы, конечно же, имеете полное право на частные выводы, но рекомендуем не вводить в заблуждение аудиторию. Касательно Ваших конкретных наблюдений: 1) хотим проинформировать о том, что проверки НБУ случаются во всех банках, и не стоит воспринимать это явление как нечто сверхестественное; 2) вопрос веры вряд ли имеет отношение к банку и его обязательствам перед клиентами, но в любом случае он никак не влияет на их выполнение в полном объеме. Большое спасибо за проявленный интерес к нашему банку. Вы, конечно же, имеете полное право на частные выводы, но рекомендуем не вводить в заблуждение аудиторию. Касательно Ваших конкретных наблюдений: 1) хотим проинформировать о том, что проверки НБУ случаются во всех банках, и не стоит воспринимать это явление как нечто сверхестественное; 2) вопрос веры вряд ли имеет отношение к банку и его обязательствам перед клиентами, но в любом случае он никак не влияет на их выполнение в полном объеме. NEOBANK Представник банку Повідомлень: 1 З нами з: 16.11.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:10 Re: NEOBANK NEOBANK написав: вопрос веры вряд ли имеет отношение к банку и его обязательствам перед клиентами, но в любом случае он никак не влияет на их выполнение в полном объеме. вопрос веры вряд ли имеет отношение к банку и его обязательствам перед клиентами, но в любом случае он никак не влияет на их выполнение в полном объеме.

Вы даже не поняли в каком контексте шла речь о вере. У меня ни слова не было о выполнении/не выполнении обязательств перед клиентами. Попробую пояснить на пальцах:

1. MASolomko писал о том что не плохо было бы как-то клиентов заинтересовать какими нибудь "плюшками" (то есть интересными тарифами, кешбеками и т.п.).

2. Я же ему ответил что верить в подобные вещи конечно можно, но банк устойчиво демонстрирует явное не желание работать с физическими лицами. Посмотрите сами на те тарифы которые у банка были и стали. Даже смешной кэшбек 1% который и был не по всем картам сейчас убирается. Ставки на остатки по картам давно уже ниже плинтуса. Ставки по депозитам - аналогично - даже с добавкой якобы за лояльность при переоформлении депо - хуже чем во многих более солидных и устойчивых банках. Я уже молчу о том что чтобы получить эту смешную добавку клиенту надо обязательно переться в ваши отделения, а сеть их по Украине мягко говоря не самая широкая. Причем это в условиях якобы развития дистанционного обслуживания и запуска громкого проекта - NEOBANK. Это ли не свидетельство того что банк пытается всячески свернуть свои программы обслуживания физлиц?

Ну а проверку НБУ я вам желаю искренне пройти успешно. Но хочу сказать что Вы юлите написав

NEOBANK написав: хотим проинформировать о том, что проверки НБУ случаются во всех банках, и не стоит воспринимать это явление как нечто сверхестественное хотим проинформировать о том, что проверки НБУ случаются во всех банках, и не стоит воспринимать это явление как нечто сверхестественное

Да проверки НБУ случаются во всех банках регулярно. Но они бывают двух видов - плановые (обычная проверка) и внеплановые (когда надо срочно проверить какой-то узкий вопрос). У Вас как раз второй случай. Еще один момент, свидетельствующий о том что Ваша проверка это не просто проверка - НБУ крайне редко продлевает срок проверок вообще, а внеплановые и вовсе на моей памяти не продлевались никогда. То есть мало того что для начала внеплановой проверки должны быть неординарные причины - для продления такой проверки да еще и на месяц - что-то должно быть уж очень "интересное" с точки зрения НБУ. И напомню что проверку проводит не департамент банковского надзора - который осуществляет "обычные" проверки, а департамент финансового мониторинга, который делает не просто проверки, а довольно "сложные" проверки. И проверки часто чреватые не очень хорошими последствиями для проверяемых банков.

Поэтому можете конечно и дальше бравировать мантрой дескать все нормально и ничего необычного не происходит, но данный форум посещают часто и люди которые имеют определенные знания в финансовой сфере и имею определенный опыт общения со структурами НБУ вообще и с банковским надзором и фин.мониторингом данной организации в частности. Такие люди могут и сопоставлять самые разные факты полученные из разных источников и понимают как оно работает и чем могут закончится "проверки НБУ", которые не являются на первый взгляд ничем сверхестественным. Вы даже не поняли в каком контексте шла речь о вере. У меня ни слова не было о выполнении/не выполнении обязательств перед клиентами. Попробую пояснить на пальцах:1. MASolomko писал о том что не плохо было бы как-то клиентов заинтересовать какими нибудь "плюшками" (то есть интересными тарифами, кешбеками и т.п.).2. Я же ему ответил что верить в подобные вещи конечно можно, но банк устойчиво демонстрирует явное не желание работать с физическими лицами. Посмотрите сами на те тарифы которые у банка были и стали. Даже смешной кэшбек 1% который и был не по всем картам сейчас убирается. Ставки на остатки по картам давно уже ниже плинтуса. Ставки по депозитам - аналогично - даже с добавкой якобы за лояльность при переоформлении депо - хуже чем во многих более солидных и устойчивых банках. Я уже молчу о том что чтобы получить эту смешную добавку клиенту надо обязательно переться в ваши отделения, а сеть их по Украине мягко говоря не самая широкая. Причем это в условиях якобы развития дистанционного обслуживания и запуска громкого проекта - NEOBANK. Это ли не свидетельство того что банк пытается всячески свернуть свои программы обслуживания физлиц?Ну а проверку НБУ я вам желаю искренне пройти успешно. Но хочу сказать что Вы юлите написавДа проверки НБУ случаются во всех банках регулярно. Но они бывают двух видов - плановые (обычная проверка) и внеплановые (когда надо срочно проверить какой-то узкий вопрос). У Вас как раз второй случай. Еще один момент, свидетельствующий о том что Ваша проверка это не просто проверка - НБУ крайне редко продлевает срок проверок вообще, а внеплановые и вовсе на моей памяти не продлевались никогда. То есть мало того что для начала внеплановой проверки должны быть неординарные причины - для продления такой проверки да еще и на месяц - что-то должно быть уж очень "интересное" с точки зрения НБУ. И напомню что проверку проводит не департамент банковского надзора - который осуществляет "обычные" проверки, а департамент финансового мониторинга, который делает не просто проверки, а довольно "сложные" проверки. И проверки часто чреватые не очень хорошими последствиями для проверяемых банков.Поэтому можете конечно и дальше бравировать мантрой дескать все нормально и ничего необычного не происходит, но данный форум посещают часто и люди которые имеют определенные знания в финансовой сфере и имею определенный опыт общения со структурами НБУ вообще и с банковским надзором и фин.мониторингом данной организации в частности. Такие люди могут и сопоставлять самые разные факты полученные из разных источников и понимают как оно работает и чем могут закончится "проверки НБУ", которые не являются на первый взгляд ничем сверхестественным. Flamingo 1

Повідомлень: 7355 З нами з: 20.03.15 Подякував: 112 раз. Подякували: 2052 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:15 NEOBANK, банк выполняет свои обязательства, но регулярно:

1. снижает ставки по накоплениям

2. вводит комиссии, (например p2p)

3. ограничивает кешбек

4. частая смена тарифов (не в пользу клиентов) - напрягает мониторить. Может банк сначала определится что хочет, а потом будет что-то менять?

5. приложение NEO - тяжёлое и неповоротливое, интерфейс - спорный. Туда же - выпиливание функций из приложения icon, которое работало более-менее нормально. Это "насильное переселение" вызывает негатив

6. кредитование (те же кредитки) - лично я не пользуюсь, но слышал что банк не очень горит желанием выдавать кредитные лимиты



Из этого действительно можно сделать вывод, что обычные физические лица как клиенты банку малоинтересны, т.к. для работы с этим сегментом - нужно делать как раз всё наоборот.



Пункты взял первые попавшие на ум, список может дополняться



Лично мне банк нравится, но просто приходится искать места потеплее.

Отмечу, что деньги всегда отдают без вопросов, без предзаказа (в моих случаях), и валюта идеального качества Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15554 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8726 раз. Подякували: 4187 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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