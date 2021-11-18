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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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NEOBANK 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:36

  Flamingo написав:Тут мамке бы необанка из проверки нбушной выйти бы. А то боюсь что нео сироткой может стать раньше времени :(
А касаемо плюшек - блажен конечно кто верует, но только банк уже больше полугода ведет политику по которой четко видно что розница и физики банку не интересны, а значит и на плюшки я бы особо не рассчитывал


Большое спасибо за проявленный интерес к нашему банку. Вы, конечно же, имеете полное право на частные выводы, но рекомендуем не вводить в заблуждение аудиторию. Касательно Ваших конкретных наблюдений: 1) хотим проинформировать о том, что проверки НБУ случаются во всех банках, и не стоит воспринимать это явление как нечто сверхестественное; 2) вопрос веры вряд ли имеет отношение к банку и его обязательствам перед клиентами, но в любом случае он никак не влияет на их выполнение в полном объеме.
NEOBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:10

Re: NEOBANK

  NEOBANK написав:вопрос веры вряд ли имеет отношение к банку и его обязательствам перед клиентами, но в любом случае он никак не влияет на их выполнение в полном объеме.

Вы даже не поняли в каком контексте шла речь о вере. У меня ни слова не было о выполнении/не выполнении обязательств перед клиентами. Попробую пояснить на пальцах:
1. MASolomko писал о том что не плохо было бы как-то клиентов заинтересовать какими нибудь "плюшками" (то есть интересными тарифами, кешбеками и т.п.).
2. Я же ему ответил что верить в подобные вещи конечно можно, но банк устойчиво демонстрирует явное не желание работать с физическими лицами. Посмотрите сами на те тарифы которые у банка были и стали. Даже смешной кэшбек 1% который и был не по всем картам сейчас убирается. Ставки на остатки по картам давно уже ниже плинтуса. Ставки по депозитам - аналогично - даже с добавкой якобы за лояльность при переоформлении депо - хуже чем во многих более солидных и устойчивых банках. Я уже молчу о том что чтобы получить эту смешную добавку клиенту надо обязательно переться в ваши отделения, а сеть их по Украине мягко говоря не самая широкая. Причем это в условиях якобы развития дистанционного обслуживания и запуска громкого проекта - NEOBANK. Это ли не свидетельство того что банк пытается всячески свернуть свои программы обслуживания физлиц?
Ну а проверку НБУ я вам желаю искренне пройти успешно. Но хочу сказать что Вы юлите написав
  NEOBANK написав:хотим проинформировать о том, что проверки НБУ случаются во всех банках, и не стоит воспринимать это явление как нечто сверхестественное

Да проверки НБУ случаются во всех банках регулярно. Но они бывают двух видов - плановые (обычная проверка) и внеплановые (когда надо срочно проверить какой-то узкий вопрос). У Вас как раз второй случай. Еще один момент, свидетельствующий о том что Ваша проверка это не просто проверка - НБУ крайне редко продлевает срок проверок вообще, а внеплановые и вовсе на моей памяти не продлевались никогда. То есть мало того что для начала внеплановой проверки должны быть неординарные причины - для продления такой проверки да еще и на месяц - что-то должно быть уж очень "интересное" с точки зрения НБУ. И напомню что проверку проводит не департамент банковского надзора - который осуществляет "обычные" проверки, а департамент финансового мониторинга, который делает не просто проверки, а довольно "сложные" проверки. И проверки часто чреватые не очень хорошими последствиями для проверяемых банков.
Поэтому можете конечно и дальше бравировать мантрой дескать все нормально и ничего необычного не происходит, но данный форум посещают часто и люди которые имеют определенные знания в финансовой сфере и имею определенный опыт общения со структурами НБУ вообще и с банковским надзором и фин.мониторингом данной организации в частности. Такие люди могут и сопоставлять самые разные факты полученные из разных источников и понимают как оно работает и чем могут закончится "проверки НБУ", которые не являются на первый взгляд ничем сверхестественным. :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:15

NEOBANK, банк выполняет свои обязательства, но регулярно:
1. снижает ставки по накоплениям
2. вводит комиссии, (например p2p)
3. ограничивает кешбек
4. частая смена тарифов (не в пользу клиентов) - напрягает мониторить. Может банк сначала определится что хочет, а потом будет что-то менять?
5. приложение NEO - тяжёлое и неповоротливое, интерфейс - спорный. Туда же - выпиливание функций из приложения icon, которое работало более-менее нормально. Это "насильное переселение" вызывает негатив
6. кредитование (те же кредитки) - лично я не пользуюсь, но слышал что банк не очень горит желанием выдавать кредитные лимиты

Из этого действительно можно сделать вывод, что обычные физические лица как клиенты банку малоинтересны, т.к. для работы с этим сегментом - нужно делать как раз всё наоборот.

Пункты взял первые попавшие на ум, список может дополняться

Лично мне банк нравится, но просто приходится искать места потеплее.
Отмечу, что деньги всегда отдают без вопросов, без предзаказа (в моих случаях), и валюта идеального качества
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