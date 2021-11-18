NEOBANK написав:
вопрос веры вряд ли имеет отношение к банку и его обязательствам перед клиентами, но в любом случае он никак не влияет на их выполнение в полном объеме.
Вы даже не поняли в каком контексте шла речь о вере. У меня ни слова не было о выполнении/не выполнении обязательств перед клиентами. Попробую пояснить на пальцах:
1. MASolomko писал о том что не плохо было бы как-то клиентов заинтересовать какими нибудь "плюшками" (то есть интересными тарифами, кешбеками и т.п.).
2. Я же ему ответил что верить в подобные вещи конечно можно, но банк устойчиво демонстрирует явное не желание работать с физическими лицами. Посмотрите сами на те тарифы которые у банка были и стали. Даже смешной кэшбек 1% который и был не по всем картам сейчас убирается. Ставки на остатки по картам давно уже ниже плинтуса. Ставки по депозитам - аналогично - даже с добавкой якобы за лояльность при переоформлении депо - хуже чем во многих более солидных и устойчивых банках. Я уже молчу о том что чтобы получить эту смешную добавку клиенту надо обязательно переться в ваши отделения, а сеть их по Украине мягко говоря не самая широкая. Причем это в условиях якобы развития дистанционного обслуживания и запуска громкого проекта - NEOBANK. Это ли не свидетельство того что банк пытается всячески свернуть свои программы обслуживания физлиц?
Ну а проверку НБУ я вам желаю искренне пройти успешно. Но хочу сказать что Вы юлите написав
NEOBANK написав:
хотим проинформировать о том, что проверки НБУ случаются во всех банках, и не стоит воспринимать это явление как нечто сверхестественное
Да проверки НБУ случаются во всех банках регулярно. Но они бывают двух видов - плановые (обычная проверка) и внеплановые (когда надо срочно проверить какой-то узкий вопрос). У Вас как раз второй случай. Еще один момент, свидетельствующий о том что Ваша проверка это не просто проверка - НБУ крайне редко продлевает срок проверок вообще, а внеплановые и вовсе на моей памяти не продлевались никогда. То есть мало того что для начала внеплановой проверки должны быть неординарные причины - для продления такой проверки да еще и на месяц - что-то должно быть уж очень "интересное" с точки зрения НБУ. И напомню что проверку проводит не департамент банковского надзора - который осуществляет "обычные" проверки, а департамент финансового мониторинга, который делает не просто проверки, а довольно "сложные" проверки. И проверки часто чреватые не очень хорошими последствиями для проверяемых банков.
Поэтому можете конечно и дальше бравировать мантрой дескать все нормально и ничего необычного не происходит, но данный форум посещают часто и люди которые имеют определенные знания в финансовой сфере и имею определенный опыт общения со структурами НБУ вообще и с банковским надзором и фин.мониторингом данной организации в частности. Такие люди могут и сопоставлять самые разные факты полученные из разных источников и понимают как оно работает и чем могут закончится "проверки НБУ", которые не являются на первый взгляд ничем сверхестественным.