Flamingo написав:Тут мамке бы необанка из проверки нбушной выйти бы. А то боюсь что нео сироткой может стать раньше времени А касаемо плюшек - блажен конечно кто верует, но только банк уже больше полугода ведет политику по которой четко видно что розница и физики банку не интересны, а значит и на плюшки я бы особо не рассчитывал
Большое спасибо за проявленный интерес к нашему банку. Вы, конечно же, имеете полное право на частные выводы, но рекомендуем не вводить в заблуждение аудиторию. Касательно Ваших конкретных наблюдений: 1) хотим проинформировать о том, что проверки НБУ случаются во всех банках, и не стоит воспринимать это явление как нечто сверхестественное; 2) вопрос веры вряд ли имеет отношение к банку и его обязательствам перед клиентами, но в любом случае он никак не влияет на их выполнение в полном объеме.
NEOBANK написав:вопрос веры вряд ли имеет отношение к банку и его обязательствам перед клиентами, но в любом случае он никак не влияет на их выполнение в полном объеме.
Вы даже не поняли в каком контексте шла речь о вере. У меня ни слова не было о выполнении/не выполнении обязательств перед клиентами. Попробую пояснить на пальцах: 1. MASolomko писал о том что не плохо было бы как-то клиентов заинтересовать какими нибудь "плюшками" (то есть интересными тарифами, кешбеками и т.п.). 2. Я же ему ответил что верить в подобные вещи конечно можно, но банк устойчиво демонстрирует явное не желание работать с физическими лицами. Посмотрите сами на те тарифы которые у банка были и стали. Даже смешной кэшбек 1% который и был не по всем картам сейчас убирается. Ставки на остатки по картам давно уже ниже плинтуса. Ставки по депозитам - аналогично - даже с добавкой якобы за лояльность при переоформлении депо - хуже чем во многих более солидных и устойчивых банках. Я уже молчу о том что чтобы получить эту смешную добавку клиенту надо обязательно переться в ваши отделения, а сеть их по Украине мягко говоря не самая широкая. Причем это в условиях якобы развития дистанционного обслуживания и запуска громкого проекта - NEOBANK. Это ли не свидетельство того что банк пытается всячески свернуть свои программы обслуживания физлиц? Ну а проверку НБУ я вам желаю искренне пройти успешно. Но хочу сказать что Вы юлите написав
NEOBANK написав:хотим проинформировать о том, что проверки НБУ случаются во всех банках, и не стоит воспринимать это явление как нечто сверхестественное
Да проверки НБУ случаются во всех банках регулярно. Но они бывают двух видов - плановые (обычная проверка) и внеплановые (когда надо срочно проверить какой-то узкий вопрос). У Вас как раз второй случай. Еще один момент, свидетельствующий о том что Ваша проверка это не просто проверка - НБУ крайне редко продлевает срок проверок вообще, а внеплановые и вовсе на моей памяти не продлевались никогда. То есть мало того что для начала внеплановой проверки должны быть неординарные причины - для продления такой проверки да еще и на месяц - что-то должно быть уж очень "интересное" с точки зрения НБУ. И напомню что проверку проводит не департамент банковского надзора - который осуществляет "обычные" проверки, а департамент финансового мониторинга, который делает не просто проверки, а довольно "сложные" проверки. И проверки часто чреватые не очень хорошими последствиями для проверяемых банков. Поэтому можете конечно и дальше бравировать мантрой дескать все нормально и ничего необычного не происходит, но данный форум посещают часто и люди которые имеют определенные знания в финансовой сфере и имею определенный опыт общения со структурами НБУ вообще и с банковским надзором и фин.мониторингом данной организации в частности. Такие люди могут и сопоставлять самые разные факты полученные из разных источников и понимают как оно работает и чем могут закончится "проверки НБУ", которые не являются на первый взгляд ничем сверхестественным.
NEOBANK, банк выполняет свои обязательства, но регулярно: 1. снижает ставки по накоплениям 2. вводит комиссии, (например p2p) 3. ограничивает кешбек 4. частая смена тарифов (не в пользу клиентов) - напрягает мониторить. Может банк сначала определится что хочет, а потом будет что-то менять? 5. приложение NEO - тяжёлое и неповоротливое, интерфейс - спорный. Туда же - выпиливание функций из приложения icon, которое работало более-менее нормально. Это "насильное переселение" вызывает негатив 6. кредитование (те же кредитки) - лично я не пользуюсь, но слышал что банк не очень горит желанием выдавать кредитные лимиты
Из этого действительно можно сделать вывод, что обычные физические лица как клиенты банку малоинтересны, т.к. для работы с этим сегментом - нужно делать как раз всё наоборот.
Пункты взял первые попавшие на ум, список может дополняться
Лично мне банк нравится, но просто приходится искать места потеплее. Отмечу, что деньги всегда отдают без вопросов, без предзаказа (в моих случаях), и валюта идеального качества
MASolomko написав:1) вот вышло обновление вашего мобильного приложения и теперь действующие клиенты могут оформить NEOCARD, как кредитную, так и дебетовую?
Все верно – клиенты ConcordBank могут в приложении NEOBANK заказать физическую или цифровую карту NEOCARD Platinum. Если у Вас в приложении на данный момент нет спецпредложения о согласованном кредитном лимите на главном экране, тогда Вы получаете изначально дебетовую карту, а в будущем Вам будет предложен кредитный лимит.
MASolomko написав:2) до подписания документов можно как-то узнать согласовали ли кредитный лимит или нет?
О доступности Вам кредитного лимита Вы узнаете до подписания документов - если Вам согласован лимит, на главном экране в приложении будет отображена его сумма в блоке «Спецпредложения».
MASolomko написав:3) кредитную карту можно будет через отделение "Новой почты", если в городе нет точек выдачи и отделений банка? На сайте смущает пункт "А кредитку ми доставимо кур’єром!"
Если Вы являетесь клиентом ConcordBank, нет необходимости проводить процедуру идентификации, поэтому карта будет доставлена в ближайшее отделение Новой Почты. Если же Вы являетесь новым клиентом, который проходит онбординг в приложении, Вам будет также доступна опция курьерской доставки в случае согласования Вам по итогам онбординга карты с кредитным лимитом.
MASolomko написав:4) удаленно вы проводите актуализацию паспортных и анкетных данных? Клиент может обслуживаться с загранпаспортом (например, из "Дія")?
Для актуализации Ваших паспортных данных Вам необходимо пройти процедуру повторной идентификации, которая возможна в любом отделении ConcordBank.
MASolomko написав:5) доступно ли дистанционное закрытие счетов?
Мы работаем над тем, чтобы клиентам была доступна возможность удаленного закрытия счета в приложении без необходимости посещения отделения банка. Делаем все возможное, чтобы данная опция была доступна в начале 2022.
Что касается замечаний:
MASolomko написав:на странице all.neobank.one в блоке "Ще більше вигоди від користування карткою — безкоштовно" раздела "Отримуй те, без чого зараз важко уявити банківську картку" перечисляются пункты: зняття готівки перекази на картку платежі за реквізитами Последние два пункта обложены %. Действующих или будущих клиентов вводите в заблуждение;
Спасибо за комментарий. Для владельцев платиновых карт снятие наличных средств в банкомате бесплатно в пределах 10 000 грн в месяц, это указано в тарифах по картам. Касательно переводов с карты на карту, а также платежам по iban – с 9.12 комиссия по данным операциям также будет отсутствовать в пределах 10 000 грн в месяц. Информация на сайте уточнена.
MASolomko написав:могли б ещё на сайте разместить ссылку на "привілеї для Visa Platinum".
Ссылки на детальные условия по каждой платиновой привилегии будут добавлены на страницах с описанием платиновых карт до 26.11. На данный момент с детальными условиями можно ознакомиться в Настройках карты в приложении, а также на сайте Visa.
NEOBANK написав:Касательно переводов с карты на карту, а также платежам по iban – с 9.12 комиссия по данным операциям также будет отсутствовать в пределах 10 000 грн в месяц. Информация на сайте уточнена.
10К или таки 100К? в наших реалияХ -- гар. сумма депо под 200К, а ждем 400..600К -- эт как-то совсем ничего. Или банку нужны депо не более 10К/мес? Или вы в условиях кэшлесссссс-Украина предлагаете по отделениям беХать с наличкой?