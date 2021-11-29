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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:38

Re: NEOBANK

кто-то Платину эту с 1% детально изучал, там "на все" как в Кредо или Авале, или "на все как у всех" - без коммуны, мабилы и почты?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:49

cohan ИСКЛЮЧЕНИЯ: 0769-2791 – послуги, 4723-4900 – послуги,
телекомунікації, подорожі, комунальні послуги, 5066 – телемаркетинг, 5999-6760 – послуги, інші магазини і
спеціальні роздрібні магазини, 7389-7393 – послуги, 7800-7802 державні лотереї, казино, 7595 – ставки, 8398-9950
– послуги
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:04

  unknownurl написав:cohan ИСКЛЮЧЕНИЯ: 0769-2791 – послуги, 4723-4900 – послуги,
телекомунікації, подорожі, комунальні послуги, 5066 – телемаркетинг, 5999-6760 – послуги, інші магазини і
спеціальні роздрібні магазини, 7389-7393 – послуги, 7800-7802 державні лотереї, казино, 7595 – ставки, 8398-9950
– послуги


ага, ясно, спасибо! можно не волноваться
cohan
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Повідомлень: 3007
З нами з: 27.09.19
Подякував: 86 раз.
Подякували: 228 раз.
 
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  #<1234
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