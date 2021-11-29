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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лис, 2021 14:38
Re: NEOBANK
кто-то Платину эту с 1% детально изучал, там "на все" как в Кредо или Авале, или "на все как у всех" - без коммуны, мабилы и почты?
Додано: Вів 30 лис, 2021 15:49
cohan ИСКЛЮЧЕНИЯ: 0769-2791 – послуги, 4723-4900 – послуги,
телекомунікації, подорожі, комунальні послуги, 5066 – телемаркетинг, 5999-6760 – послуги, інші магазини і
спеціальні роздрібні магазини, 7389-7393 – послуги, 7800-7802 державні лотереї, казино, 7595 – ставки, 8398-9950
– послуги
Додано: Вів 30 лис, 2021 16:04
ага, ясно, спасибо! можно не волноваться
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