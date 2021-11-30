Додано: Вів 30 лис, 2021 22:56

Согласно интервью Елены Соседки, которое появилось на днях в СМИ по новым картам Neocard Platinum и Litecard Platinum было сказано, что владельцы данных карт якобы могут бесплатно и без контроля трат по картам использовать аэропортовые сервисы - фаст трак, посещение лаунжей, упаковка багада, скидка на такси в аэропорты в ряде городов. У мну возник вопрос - действительно ли это так и по данным картам нет контроля трат? Насколько я помню к примеру Виза разрешает воспользоваться бесплатно и без контроля трат только самый первый раз по карте - далее по карте надо совершать траты на сумму не менее 5000 грн. за период 30+5 дней накануне использования услугой. Кроме того услуга фаст трак в аэропорту Борисполь предлагается лишь владельцам карт сигнечуре и Инфинити. А владельцам карт уровня платинум фаст трак не положен в принципе. И дабы развеять все свои сомнения я переадресовал возникшие у мну вопросы местной поддержке в телеге. Неожиданно получил такой ответ: "наш банк расширил стандартное наполнение пакета VISA Platinum, включив данный сервис в пакет услуг. Он является для вас бесплатным, а также у нас нет обязательного условия по наличию транзакций на определенную сумму."

То есть переводя на человеческий язык пооучается что конь по примеру мони заключил отдельный договор с визой в котором предусмотрел для своих платин бесплатность и бесконтрольность по суммам трат. Но я понимаю моню там сами карты стоят дорого-богато. А тут же их раздают получается на шару. Что это? Временный маркетинговый ход или просчет марХетолУгов? Ведь изюма чтобы активно юзать карту мягко говоря мало. А без этого выхлопа для банка не будет. Но банк особо никак и не стимулирует по своей сути затратный для себя проект...

Или еще закралась у меня мыслишка - а не пир ли это во время чумы? Типа СоСо решили коль уходить то крАсивА.

Но факт остается фактом - похоже для любителей халявы до тех пор пока жив банк есть способ по паре раз в год посетить лаунжи, упаковать багаж в Борисполе и там же пройти контроль по фаст траку