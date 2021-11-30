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Обслуговування в українських
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:38

Re: NEOBANK

кто-то Платину эту с 1% детально изучал, там "на все" как в Кредо или Авале, или "на все как у всех" - без коммуны, мабилы и почты?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:49

cohan ИСКЛЮЧЕНИЯ: 0769-2791 – послуги, 4723-4900 – послуги,
телекомунікації, подорожі, комунальні послуги, 5066 – телемаркетинг, 5999-6760 – послуги, інші магазини і
спеціальні роздрібні магазини, 7389-7393 – послуги, 7800-7802 державні лотереї, казино, 7595 – ставки, 8398-9950
– послуги
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:04

  unknownurl написав:cohan ИСКЛЮЧЕНИЯ: 0769-2791 – послуги, 4723-4900 – послуги,
телекомунікації, подорожі, комунальні послуги, 5066 – телемаркетинг, 5999-6760 – послуги, інші магазини і
спеціальні роздрібні магазини, 7389-7393 – послуги, 7800-7802 державні лотереї, казино, 7595 – ставки, 8398-9950
– послуги


ага, ясно, спасибо! можно не волноваться
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:56

Согласно интервью Елены Соседки, которое появилось на днях в СМИ по новым картам Neocard Platinum и Litecard Platinum было сказано, что владельцы данных карт якобы могут бесплатно и без контроля трат по картам использовать аэропортовые сервисы - фаст трак, посещение лаунжей, упаковка багада, скидка на такси в аэропорты в ряде городов. У мну возник вопрос - действительно ли это так и по данным картам нет контроля трат? Насколько я помню к примеру Виза разрешает воспользоваться бесплатно и без контроля трат только самый первый раз по карте - далее по карте надо совершать траты на сумму не менее 5000 грн. за период 30+5 дней накануне использования услугой. Кроме того услуга фаст трак в аэропорту Борисполь предлагается лишь владельцам карт сигнечуре и Инфинити. А владельцам карт уровня платинум фаст трак не положен в принципе. И дабы развеять все свои сомнения я переадресовал возникшие у мну вопросы местной поддержке в телеге. Неожиданно получил такой ответ: "наш банк расширил стандартное наполнение пакета VISA Platinum, включив данный сервис в пакет услуг. Он является для вас бесплатным, а также у нас нет обязательного условия по наличию транзакций на определенную сумму."
То есть переводя на человеческий язык пооучается что конь по примеру мони заключил отдельный договор с визой в котором предусмотрел для своих платин бесплатность и бесконтрольность по суммам трат. Но я понимаю моню там сами карты стоят дорого-богато. А тут же их раздают получается на шару. Что это? Временный маркетинговый ход или просчет марХетолУгов? Ведь изюма чтобы активно юзать карту мягко говоря мало. А без этого выхлопа для банка не будет. Но банк особо никак и не стимулирует по своей сути затратный для себя проект...
Или еще закралась у меня мыслишка - а не пир ли это во время чумы? Типа СоСо решили коль уходить то крАсивА.
Но факт остается фактом - похоже для любителей халявы до тех пор пока жив банк есть способ по паре раз в год посетить лаунжи, упаковать багаж в Борисполе и там же пройти контроль по фаст траку
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:15

А тут 99 грн. получают обе стороны или только хозяин ссылки?
demichh
 
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