|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лис, 2021 14:38
Re: NEOBANK
кто-то Платину эту с 1% детально изучал, там "на все" как в Кредо или Авале, или "на все как у всех" - без коммуны, мабилы и почты?
Додано: Вів 30 лис, 2021 15:49
cohan ИСКЛЮЧЕНИЯ: 0769-2791 – послуги, 4723-4900 – послуги,
телекомунікації, подорожі, комунальні послуги, 5066 – телемаркетинг, 5999-6760 – послуги, інші магазини і
спеціальні роздрібні магазини, 7389-7393 – послуги, 7800-7802 державні лотереї, казино, 7595 – ставки, 8398-9950
– послуги
Додано: Вів 30 лис, 2021 16:04
ага, ясно, спасибо! можно не волноваться
Додано: Вів 30 лис, 2021 22:56
Согласно интервью Елены Соседки, которое появилось на днях в СМИ по новым картам Neocard Platinum и Litecard Platinum было сказано, что владельцы данных карт якобы могут бесплатно и без контроля трат по картам использовать аэропортовые сервисы - фаст трак, посещение лаунжей, упаковка багада, скидка на такси в аэропорты в ряде городов. У мну возник вопрос - действительно ли это так и по данным картам нет контроля трат? Насколько я помню к примеру Виза разрешает воспользоваться бесплатно и без контроля трат только самый первый раз по карте - далее по карте надо совершать траты на сумму не менее 5000 грн. за период 30+5 дней накануне использования услугой. Кроме того услуга фаст трак в аэропорту Борисполь предлагается лишь владельцам карт сигнечуре и Инфинити. А владельцам карт уровня платинум фаст трак не положен в принципе. И дабы развеять все свои сомнения я переадресовал возникшие у мну вопросы местной поддержке в телеге. Неожиданно получил такой ответ: "наш банк расширил стандартное наполнение пакета VISA Platinum, включив данный сервис в пакет услуг. Он является для вас бесплатным, а также у нас нет обязательного условия по наличию транзакций на определенную сумму."
То есть переводя на человеческий язык пооучается что конь по примеру мони заключил отдельный договор с визой в котором предусмотрел для своих платин бесплатность и бесконтрольность по суммам трат. Но я понимаю моню там сами карты стоят дорого-богато. А тут же их раздают получается на шару. Что это? Временный маркетинговый ход или просчет марХетолУгов? Ведь изюма чтобы активно юзать карту мягко говоря мало. А без этого выхлопа для банка не будет. Но банк особо никак и не стимулирует по своей сути затратный для себя проект...
Или еще закралась у меня мыслишка - а не пир ли это во время чумы? Типа СоСо решили коль уходить то крАсивА.
Но факт остается фактом - похоже для любителей халявы до тех пор пока жив банк есть способ по паре раз в год посетить лаунжи, упаковать багаж в Борисполе и там же пройти контроль по фаст траку
Додано: Сер 01 гру, 2021 06:01
Re: NEOBANK
demichh, обе.
Додано: Сер 01 гру, 2021 13:03
Re: NEOBANK
Хочется, чтобы еще реализовали удалённые манипуляции со счетом, а именно - удалённое закрытие.
Додано: Сер 01 гру, 2021 14:07
Re: NEOBANK
NEOBANK, посмотрите как Альфа реализовала в Sense возможности по цифровой карте:
-- при оформлении в мобильном приложении я могу выпустить цифровую карту или перевыпустить действующую на цифровую;
-- на электронную почту поступают подписанные документы;
-- при желании я всегда могу цифру превратить в пластик (реквизиты карты), заказав её доставку в отделение "Новой почты";
-- через мобильное приложение Sense я могу отслеживать её доставку и до получения физической карты у клиента пластик рабочий.
У вас надо делать выбор: или цифра, или пластик. Если цифра, то предполагаю, что бесплатно пластик с такими же реквизитами я уже получить не смогу. От банка на электронную почту документы не получил, хотя e-mail был указан в заявлении.
В мобильном приложении эта новая карта (даже счёт её) нигде не светиться + нет информации о трек-номере (почему бы не продублировать?), только SMS от "Новой почты". Т. е. до получения физического пластика я даже не могу пользоваться этой картой. Можно же было разрешить использовать карту в цифровом виде, а сам пластик активировать после получения.
В общем, подумайте над улучшением озвученных пунктов.
Додано: Чет 02 гру, 2021 13:01
MASolomko Тоесть получается что мы (клиенты) учим их работать?
А оно нам надо? Зачем это делать да еще и бесплатно?
Додано: Чет 02 гру, 2021 20:35
Re: NEOBANK
С карточкой идёт буклетик, наклейки и светоотражающий брелоки. На карточке есть место под CVV-код, но код на карте не указан. Доставка 2 дня с Днепра.
Простенько, но со вкусом.
Зараз переглядають цей форум: alibob, Arbitr, liliya_logical, newbie і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|