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Обслуговування в українських
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NEOBANK

NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

NEOBANK 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 14:39

  Amethyst написав:
  ingtrans написав:По условиям комисса нет до 10к включительно в месяц.

Аааа, ну да -- серьёзная заявка на успех 8)
Я все давно вывел, и вот наблюдаю... за соседским брожением умофф. Ок

Ну я-то тоже вывел в преддверии ухудшения тарифов, но периодически поглядываю на изменения в тарифах.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:40

Re: NEOBANK

Тестил с NEOCARD Platinum и Р2Р, и СЭП. Всё бесплатно до 10к грн.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 17:01

  MASolomko написав:Тестил с NEOCARD Platinum и Р2Р, и СЭП. Всё бесплатно до 10к грн.

А через який час після відкриття тестили? Бо в мене щось не виходить пульнути п2п з неокартки, яку відкрив сьогодні зранку
1finanсier
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