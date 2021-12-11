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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 гру, 2021 14:39
Amethyst написав: ingtrans написав:
По условиям комисса нет до 10к включительно в месяц.
Аааа, ну да -- серьёзная заявка на успех
Я все давно вывел, и вот наблюдаю... за соседским брожением умофф. Ок
Ну я-то тоже вывел в преддверии ухудшения тарифов, но периодически поглядываю на изменения в тарифах.
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Додано: Нед 12 гру, 2021 15:40
Тестил с NEOCARD Platinum и Р2Р, и СЭП. Всё бесплатно до 10к грн.
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MASolomko
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Додано: Нед 12 гру, 2021 17:01
MASolomko написав:
Тестил с NEOCARD Platinum и Р2Р, и СЭП. Всё бесплатно до 10к грн.
А через який час після відкриття тестили? Бо в мене щось не виходить пульнути п2п з неокартки, яку відкрив сьогодні зранку
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