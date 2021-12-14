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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 гру, 2021 14:39
Amethyst написав: ingtrans написав:
По условиям комисса нет до 10к включительно в месяц.
Аааа, ну да -- серьёзная заявка на успех
Я все давно вывел, и вот наблюдаю... за соседским брожением умофф. Ок
Ну я-то тоже вывел в преддверии ухудшения тарифов, но периодически поглядываю на изменения в тарифах.
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ingtrans
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Додано: Нед 12 гру, 2021 15:40
Тестил с NEOCARD Platinum и Р2Р, и СЭП. Всё бесплатно до 10к грн.
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MASolomko
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Додано: Нед 12 гру, 2021 17:01
MASolomko написав:
Тестил с NEOCARD Platinum и Р2Р, и СЭП. Всё бесплатно до 10к грн.
А через який час після відкриття тестили? Бо в мене щось не виходить пульнути п2п з неокартки, яку відкрив сьогодні зранку
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1finanсier
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Додано: Нед 12 гру, 2021 17:39
1finanсier, я замовляв пластик. До її фактичного отримання, картка й рахунок у застосунку не відображаються. Активував 2 грудня, експерименти проводив 9-10 грудня, коли вже зміни вступили в силу.
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MASolomko
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Додано: Нед 12 гру, 2021 18:35
MASolomko написав:
1finanсier, я замовляв пластик. До її фактичного отримання, картка й рахунок у застосунку не відображаються. Активував 2 грудня, експерименти проводив 9-10 грудня, коли вже зміни вступили в силу.
Дякую, ну що ж, почекаю декілька днів, може неможливість переказів пов'язано з тим, що картка лише нещодавно активована.
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1finanсier
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Додано: Нед 12 гру, 2021 19:00
1finanсier, до підтримки банку не звертався?
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MASolomko
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Додано: Нед 12 гру, 2021 19:32
1finanсier написав: MASolomko написав:
1finanсier, я замовляв пластик. До її фактичного отримання, картка й рахунок у застосунку не відображаються. Активував 2 грудня, експерименти проводив 9-10 грудня, коли вже зміни вступили в силу.
Дякую, ну що ж, почекаю декілька днів, може неможливість переказів пов'язано з тим, що картка лише нещодавно активована.
Эффект выходных. Пробуйте с понедельника
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Hemi
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Додано: Нед 12 гру, 2021 20:04
MASolomko написав:
1finanсier, до підтримки банку не звертався?
Та ні, спочатку на форум. Тут більш компетентні люди )))
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1finanсier
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Додано: Пон 13 гру, 2021 10:40
1finanсier написав: MASolomko написав:
1finanсier, до підтримки банку не звертався?
Та ні, спочатку на форум. Тут більш компетентні люди )))
💯 💯 💯
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greenozon
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Додано: Сер 15 гру, 2021 16:07
Тут есть понятие расчетной даты? Гаситься в последний день месяца или в дату открытия счета?
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Prospero
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