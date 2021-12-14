Грейс до 62дн
Гасится в последний рабочий дн. мес.
Ну и напоминалка приходит дней за 15 до дедлайна
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 гру, 2021 16:46
Re: NEOBANK
Грейс до 62дн
Гасится в последний рабочий дн. мес.
Ну и напоминалка приходит дней за 15 до дедлайна
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